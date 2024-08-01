Протягом століть астрологи намагалися розшифрувати, що насправді можуть означати різні рухи зірок.

Проте було б злочином, якби хтось дійсно вважав астрологію марною тратою часу. Вона справді впливає на людей.

Ось топ найемоційніше складних знаків зодіаку:

1. Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Якщо ви не Стрілець, радійте, що ви ніколи не зможете зазирнути в те, що відбувається у них у голові, тому що ви ніколи не виберетеся звідти живими. Вони надзвичайно складні і могли б виграти золоті медалі на Олімпіаді, якби надто багато думати було визнаним видом спорту. Справжній Стрілець виверне свої власні мізки навиворіт, вигадуючи всілякі шалені сценарії, не маючи жодного уявлення про те, що насправді відбувається навколо них.

2. Телець (20 квітня - 20 травня)

Ви можете назвати їх упертими, але їм безперечно не вистачає суті. Кожен, хто народився під цим знаком, сидітиме і надто багато думатиме про речі, доки не підійметься настільки, що може просто спонтанно спалахнути, якщо не буде обережний. Вони ніколи не дивитися тільки на поверхню речей і витратить багато часу, намагаючись дістатися суті питання.

3. Близнюки (21 травня - 20 червня)

Їхня натура двоїста, і це лише ускладнює ситуацію, коли ви емоційно складна людина, чиї почуття дуже глибокі. Більшість страждань Близнюків викликана лише їх підвищеною чутливістю. З такими складними емоціями Близнюки схильні псувати собі життя самостійно, без будь-якої допомоги від ворогів чи суперників. Вони надто багато думатимуть і позбавлятимуть усі задоволення.

4. Овен (21 березня - 19 квітня)

Сказати, що голова Овна перенасичена і набита вщент, - це применшення століття. Їхні шестерні завжди працюють понаднормово без перерв, за винятком часу сну. Вони емоційні, і коли це поєднується з їхньою підвищеною чутливістю, це зазвичай робить їх дуже неспокійними в розумовому плані.

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