У камінні, що відповідає знаку зодіаку, є щось чарівне, вони здаються такими містичними та особливими.

Так само, як існують певні цілющі кристали, що підходять кожному знаку зодіаку , кожен знак також пов'язаний з певним каменем, що відповідає його знаку зодіаку.

Камінь Овна: аквамарин чи алмаз.

Як і Овен, алмаз управляється Марсом, що робить ці два камені ідеальною парою. Алмази також є одними з найзатребуваніших дорогоцінних каменів у світі, вони можуть похвалитися неперевершеним сяйвом і блиском — двома рисами, якими також відомий знак зодіаку Овен. Алмази уособлюють пристрасть, часто передаються від однієї людини іншій, щоб символізувати глибоке, тривале кохання. Так само Овни відомі своєю пристрастю у всьому, що вони роблять.

Аквамарин належить березневому Овну. Втілюючи мужність і силу, він відмінно підходить для сміливого першого знаку зодіаку.

Камінь Тільця: алмаз чи смарагд.

Телець - чуттєвий і романтичний знак зодіаку, який любить глибоко і пристрасно, тому не дивно, що квітневий Телець і діамант йдуть пліч-о-пліч.

Травневі Тельці асоціюються із смарагдом, який є глибоким зеленим кольором, що доповнює земну природу Тельця. Також пов'язана з правлячою планетою Тельця Венерою, схильність Тільця до розкоші також видно у смарагді.

Камінь Близнюків: смарагд чи перли.

Перли - це елегантний, унікальний камінь, який, як вважають, уособлює подвійність, подібно до Близнюків, яких називають близнюками зодіаку.

Близнюки у травні пов'язані зі смарагдом, який здатний врівноважити подвійну натуру Близнюків.

Камінь знак зодіаку Рак: перли або рубін.

Емоційний зв'язок Рака з його любов'ю до мистецтва робить чудову та елегантну перлину ідеальною парою.

Камінь Раків липня - рубін, камінь, відомий тим, що зміцнює серцеву чакру, що корисно для жалюгідних Раків. Також вважається, що рубін вселяє впевненість, що корисно для Раків, коли вони губляться у своїй чутливості.

Камінь Лева: рубін чи перидот.

Рубін - вогненно-червоний, ідеально підходить для вогняного знаку Лева. Цей червоний камінь вселяє силу та впевненість, підливаючи олії у вогонь липневого Лева.

Камінь Лева серпня – перидот. Перидот – гарний, яскравий зелений, який важко не помітити, як і Львів. Перидот асоціюється з концентрацією уваги і вважається стабілізатором настрою, що часто використовується для позбавлення від негативу.

Камінь Діви: перидот чи сапфір.

Діва - дуже логічний і працьовитий знак зодіаку, іноді навіть занадто. Коли вони надто критикують себе, їх камінь-перидот має цілющі властивості для оновлення фокусу та зняття негативної енергії.

Камінь Діви вересня – сапфір. Цей дорогоцінний камінь асоціюється з королівською владою і, як гадають, знімає розумову напругу і відроджує надію, яку Діви можуть використовувати, коли їх долають негативні думки.

Камінь знак зодіаку Терези: сапфір або опал.

Терези відомі своєю дипломатичністю, і, як і у Терезів, королівський сапфір асоціюється з умінням виносити істину на поверхню.

Камінь Терезів жовтня - опав. Вважається, що опал дарує особисту силу, яку Терези, відомі своєю нездатністю приймати рішення, можуть вважати корисною.

Камінь Скорпіона: опал чи топаз.

Камінь жовтневих Скорпіонів – опал. Опали приносять удачу та світло, жіночу енергію, яка може врівноважити таємничість та темряву Скорпіона.

Для листопадових Скорпіонів топаз сприяє зціленню, довірі та міцному спілкуванню.

Камінь Стрільця: топаз чи бірюза.

Камінь Стрільців листопада – топаз, який може бути жовтого чи синього кольору (ми любимо варіанти!). Топаз надихає на стійкість та раціональне мислення, доповнюючи та врівноважуючи авантюрний дух Стрільця.

Для Стрільців, що народилися в грудні, чудовий камінь кольору блакитної бірюзи привнесе у вогонь Стрільця енергію води, що врівноважує.

Камінь Козерога: бірюза чи гранат.

Грудневим Козерогам може допомогти розслаблююча енергія бірюзи, коли вони надто захоплюються своїми обов'язками.

Для Козерогів, що народилися в січні, червоний гранат (який керує планетою Сатурн) дозволяє Козерогам залишатися приземленими, а також дає їм силу відкрити свою чакру серця і по-справжньому відчувати і розуміти емоції, які вони не завжди показують іншим.

Камінь Водолія: гранат або аметист.

Знак зодіаку Водолій схильний знаходити велику цінність інтелектуальних, а не поверхневих ідей. Аметист сприяє креативності та співчуття, які можуть поглибити думки лютневого Водолія.

Водолії, що народилися в січні, оцінять енергію граната, що розкриває серце.

Камінь Риб: аметист чи аквамарин.

Лютневі Риби мають аметист як камінь народження. Аметист - один із найдуховніших каменів, що має сенс, оскільки Риби - один із найдуховніших знаків зодіаку.

Березневі Риби не будуть здивовані, побачивши аквамарин як свій камінь. Водний знак, представлений двома рибами, аквамарин також асоціюється з потоком чи водою. Він відомий тим, що відкриває горлову чакру, що Риби можуть використовувати як нагадування про необхідність висловлюватися.

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