Українці активно використовують послугу оплати комунальних послуг через сервіси "ПриватБанку". Проте деякі клієнти висловлюють скарги щодо можливих проблем із здійсненням цих операцій, що свідчить про це скарга одного з українців на сайті Міністерства фінансів.

Клієнт "ПриватБанку" сформулював через "Приват24" три комунальні платежі на загальну суму 2200 гривень, які він планував оплатити пізніше, поповнивши картку.

Пізніше він скористався терміналом "ПриватБанку" і знайшов у кошику збережені комунальні платежі. Оскільки минулого разу він користувався цією функцією і залишився задоволений, він вирішив провести платеж через термінал, сподіваючись, що цього разу також все пройде без проблем.

"Трохи пізніше підійшов до терміналу, щоб поповнити кошти, там мені показала система, що в кошику є платежі і запропонувала сплатити, я навіть зрадів, що ця функція відновилася і знову працює, тому що колись активно користувався нею і був задоволений", - розповів клієнт банку про ситуацію.

Під час спроби здійснити платіж за комунальні послуги через термінал ПриватБанку клієнт виявив, що термінал зняв комісію у кілька разів більше, ніж було зазначено у мобільному додатку "Приват24". Після цього, перевіривши історію операцій у додатку, він також виявив, що дані про сплату комунальних послуг відсутні. Крім того, він не знайшов інформації про те, чи були передані гроші одержувачам.

"Найбільше розчарування я відчув сьогодні зранку, зайдовши до Приват24, щоб скачати собі ці комунальні квитанції - цих трьох платежів за комунальні послуги НІ в моїй історії платежів, ні в архіві. Де ці платежі? Де моя оплата?", - скаржиться клієнт ПриватБанку.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть заробити хороші гроші на старих монетах.

Як повідомляла Politeka, українці можуть заробити добрі гроші, продавши старі 5 копійок.

Також Politeka писала, українці можуть отримати 20 тисяч за стару гривню.