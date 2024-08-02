Загроза повторного наступу на Київ залишається – військовослужбовець назвав терміни, коли це може статися та попередив усіх, хто раптом вирішив, що «війна далеко».

Російські війська продовжують повільно, але просуватися у напрямку Покровська, констатують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

І ситуація на цьому напрямку має особливо насторожити тих, «хто у Києві твердо повірив, що війна дуже далеко і більше ніколи не повернеться». Про це заявив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Тим, зазначив Сазонов, хто вважає, що «можна святкувати Перемогу, підтримувати "борцунів із свавіллям ТЦК" та з роздратуванням дивитися на військових».

«Навіть із тими темпами, які зараз показує окупант на цьому напрямку, суто теоретично, скільки їм потрібно часу, щоб дійти до Києва? Рік? Два?" , – попередив військовослужбовець.

«Подумати про це» Сазонов також запропонував депутатам та представникам місцевої влади.

Особливо, наголосив військовослужбовець ЗСУ, у Східній частині України.

«І, можливо, відмовитися від чергового укладання плитки та висадки троянд у місті...» , - повідомив Сазонов.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися кадри, як у Покровську, на який наступають російські окупанти, висаджують квіти.

"Це не Львів, не Київ, навіть не Одеса. Таку картину ми бачили в Авдіївці, Бахмуті, тепер у Покровську. За двадцять кілометрів уже ворог, але замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти", - прокоментував побачене боєць 59-ї окремої механізованої бригади Андрій Серган.

До робіт з висадки квітів залучено близько 30-40 осіб, а також трактор. Серган додав, що вважає такі дії просто списуванням коштів.

"Замість того, щоб закупити дрони, вони висаджують квіти. Як думаєте, яка доля Покровська найближчим часом?", - задавався риторичним питанням військовий.

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