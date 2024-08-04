Чекати, що війна в Україні закінчитися найближчим часом не варто, і замість виходу на межі 1991 року необхідно «шукати якусь іншу розв'язку».

Війна в Україні може не закінчитися ні за рік, ні за два.

Таку думку озвучив український історик та публіцист Ярослав Грицак.

Експерт припустив, що багато українців, які говорять про бажання, щоб Україна вийшла на межі 1991 року, насправді розуміють, що це декларативно. І це не про сучасну ситуацію.

«Ми маємо шукати якусь іншу розв'язку», - упевнений Грицак, говорячи про завершення війни в Україні.

Війна в Україні, прогноз

Такою розв'язкою історик вважає німецький сценарій. Йдеться про повоєнний поділ Німеччини - на території британської, французької та американської окупаційних зон стала Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), яка стала членом НАТО та ЄС. А в радянській зоні окупації Кремлем було створено Німецьку Демократичну Республіку, яка була членом Варшавського договору. Відновлення єдності Німеччини, входження НДР до ФРН, відбулося, у жовтні 1990-го року.

Це означає, підкреслив історик, що Україна вичерпує сили РФ, доводить до стану, коли вона хоче перемир'я і «сідаємо за стіл переговорів». При цьому, коли війна в Україна вийде на такий рівень, експерт відповісти не зміг.

«… Росія зазнає колапсу, але коли це станеться – ми не знаємо. Але поки Росія сколапсне, Україна може три рази сколапснути. У нас не ті резерви", – упевнений експерт.

Війна в Україні, прогноз

Також історик наголосив на важливості вступу України до НАТО та ЄС.

Якщо за рік-два відбудеться «перемир'я», через десять років Україну, можливо, приймуть до ЄС та НАТО. У такому разі питання повернення окупованих територій буде лише питанням часу. Але це також означає, що це "гра в довгу".

Зазначимо, що раніше в Інституті вивчення війни (ISW), прогнозуючи хід війни в Україні, припустили, що українські сили, ймовірно, не зможуть розпочати широкомасштабну контрнаступну операцію до кінця 2024 року або до 2025 року — залежно від рівня та часу надходження західної підтримки.

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