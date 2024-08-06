Війна в Україні в 2024-му році може розгорнутися таким чином, що бойові дії почнуться ще в трьох регіонах України - новий прогноз.

Війна в Україні продовжується, відомий астролог озвучив свій новий прогноз подій, які можуть статися в 2024-му.

А саме – в серпні. Так, про якесь перемир’я із Росією не може бути і мови, запевнив астролог Влад Росс в ефірі YouTube-каналу "PeopleLife".

За його словами, наближається той час, коли на небі складеться жорсткий квадрат Юпітера і Сатурна. У цей час, попередив астролог, може вибухнути нова війна або загостряться бойові дії, тому ні про яке перемир'я не може бути й мови.

«Серпень буде тим місяцем, який розгорне ситуацію на фронті категорично і всі зрозуміють, що потрібно дотискати суперника - і з одного боку, і з іншого", - висловив свій прогноз щодо війни в Україні Росс.

Війна в Україні, прогноз на 2024-й рік.

Також астролог озвучив припущення, що російські окупанти можуть розпочати наступ одразу на три облсті Укрїни.

«Ми маємо знати, в будь-який момент саме в серпні ворог може піти на Чернігівську, Київську, Житомирську області. Нам потрібно бути дуже серйозно підготовленими до цього саме в серпні", - попередив астролог про небезпеку.

Війна в Україні, прогноз на 2024-й рік.

Додамо, раніше Влад Росс, говорячи про війну в Україні, озвучив прогноз щодо її закінчення.

Так, згідно з прогнозом астролога, війна в Україні не закінчиться у 2024-му році. Але бойові дії можуть припинитися у травні 2025-го.

«Не 2024-го. Мир наступить десь навесні 2025 року, в травні", - озвучував прогноз астролог.

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Також нагадаємо, що астрологиня назвала дату закінчення війни.