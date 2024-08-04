Подумайте про це, як часто ви знайомилися з кимось на вечірці або після знайомства в барі і питали, як його звуть, перш ніж перейти до справи?

Коли справа доходить до закоханості — чи, принаймні, серйозних стосунків — виникає відчуття, ніби щовечора повертаєшся додому на краще друга, і це теж справді приголомшливе почуття.

БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Близнюки чудово вміють заводити друзів, але також чудово вміють не прив'язуватися, так що насправді вони чудовий партнер для відносин без зобов'язань. У неї, як правило, проблеми із зобов'язаннями щодо речей (і людей), тому, коли з'являється можливість, коли їй насправді не потрібно турбуватися про це, вона повністю віддається справі.

Однак іноді може здатися, що вона використовує вас.

Однак, не дозволяйте цьому перешкодити вам добре провести час. Спочатку може бути шоком, що вона буде так прямолінійно і прямолінійно говорити про це, але пізніше ви напевно подякуйте собі за те, що ця розмова закінчена і більше не матиме значення.

ТЕРЕЗИ (23 вер. - 22 жовт.)

Терезам, як і Близнюкам, важко приймати рішення, тому їм подобається заводити стосунки, тому що це легко і не загрожує. Коли Терези стикаються з вибором між збереженням випадкових відносин з кимось або переходом на наступний рівень, вони часто віддають перевагу першому варіанту, тому що це дає їм більше часу, щоб дійсно зрозуміти, чого вони хочуть. Терези ненавидять, коли їх поспішають, тому, поки їм не потрібно турбуватися про серйозні плани з кимось, вони щасливі.

Терезам також подобається, коли у відносинах багато рівноправних віддач і взяття, тому для них інтрижка не складає труднощів. Замість того, щоб почуватися дивно чи ніяково, озвучуючи те, чого вона хоче від серйозних стосунків, через страх зіпсувати динаміку (що трапляється), вона може без побоювань сказати, чого саме вона хоче під час випадкових інтрижок. Не виходить? Вона може знайти когось іншого, найпростішого.

СТРІЛЕЦЬ (22 листопада - 19 грудня)

Стрілець дуже, дуже проти серйозних стосунків, тому що це означає, що вона має відмовитися від найважливішої частини себе: своєї свободи. Стрільцеві важко послабити свій захист настільки, щоб серйозні відносини заробили, тому вона вважає за краще триматися від них подалі. Натомість, зустрічаючись із будь-ким, вона зберігає цю свободу, продовжуючи отримувати задоволення. Вона знає, що не всі стосунки мають тривати довго, тому їй досить просто повеселитися з кимось деякий час.

Стрілець може зрештою зайнятися друзями з привілеями на деякий час, але це не рідкість для неї, коли їй швидко набридає зустрічатися з однією людиною. Коли Стрілець потрапляє в культуру знайомств, вона грає швидко та вільно. Можливо, вона підсвідомо шукає ту особливу людину, яка змінить її думку про кохання, але я не став би затримувати дихання через це.

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