Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку, 6 серпня, чудовий день, щоб зайнятися улюбленою справою

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 6 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 6 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Туз Жезлів

Це ідеальний час для вас, щоб спланувати свій наступний проект для покращення будинку. Оскільки літо майже закінчилося, це ідеальний час для вас, щоб пофарбувати кімнату, купити нову постільну білизну для спальні або почати планувати, як ви хотіли б прикрасити її до свят.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Завжди складно скласти план, коли ви хочете внести важливі зміни до свого життя, але у вас мало часу.

Можливо, створіть документ, який дозволить вам глянути на те, як ви могли б підійти до конкретної ситуації. Якщо ви відчуваєте, що застрягли, обговоріть все з одним, щоб він допоміг вам опрацювати деталі.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Мечів

Лист може бути дуже терапевтичним для вас прямо зараз. Викладення ваших ідей, думок і турбот може допомогти вам розібратися у своїх почуттях.

Якщо у вас в голові багато думок, подумайте про те, щоб записати їх на папері і відкласти до завтрашнього дня, коли з'явиться час перебудуватися.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута

Ви на ранніх стадіях отримання хорошої зарплати. Ви можете бути стурбовані і хочете дізнатися, чи є щось найкраще для вас, але якщо ви дотримуватиметеся того, що ви робите зараз, ваше життя покращиться. Дайте речам трохи більше часу.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Керуйте своїми фінансами, щоби почати відкладати гроші. Створення невеликої подушки безпеки для використання у разі надзвичайної ситуації має бути для вас головним пріоритетом. Вікно можливостей вам заощадити наближається, і ви не хочете його проґавити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Мечів

Вам не потрібно обговорювати кожен пункт, який виникає у розмові і який, як ви знаєте, є невірним.

Іноді корисно поправити людину, але найчастіше вас не почують.

Тому якщо ви зможете зазнати ситуації ще трохи, ви виявите, що рішення або прийде саме собою, або вас запитають про вашу думку.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Дурень, перевернута

Навіщо поспішати, коли цього можна робити? Ніколи не пізно зупинитися та навчитися краще розпоряджатися своїм часом. Вам буде легше запобігти проблемі до її виникнення. Найкращий спосіб зробити це – мати стратегію.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернута

Сила в кількості, але це не обов'язково означає, що вам потрібна ціла група друзів, які вас підтримуватимуть прямо зараз.

Бути на самоті і робити щось собі може бути насправді сильною позицією. Вам не потрібно буде конкурувати з багатьма голосами, ми маємо думки, але, схоже, немає рішень.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Ви перебуваєте в положенні, коли можете заробити багато грошей. Ви можете прагнути заробити якнайбільше, але пам'ятайте, що багато джерел доходу можуть виявитися дуже корисними для вас. Так що не кладіть усі яйця в один кошик. Диверсифікуйте.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Помірність

Іноді корисно бути надто багато думаючим. Ви намагаєтеся знайти рішення, яке неможливо знайти.

Інші здалися, але ви знаєте, що, якщо добре подумати, ви зможете знайти саме те, що шукаєте. Ви не заспокоїтеся, доки не зробите те, що вам потрібно.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Диявол, перевернута

Нарешті ви знаходитесь в такому місці та часі, де більше немає вихідних, оскільки поряд є хтось чи щось.

Тут ви можете чесно сказати, що подолали спокусу піддатися пороку, який, як ви знаєте, не приносить вам користі.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Кубків

Спирайтеся на свою емоційну силу сьогодні. Можливо, вам краще налаштуватися на свої емоції і не ігнорувати їх.

Те, як ви почуваєтеся, допоможе вам зрозуміти ситуацію, в якій ви знаходитесь, навіть якщо у вас немає необхідності мати перед очима всю інформацію.

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