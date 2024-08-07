Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 7 серпня ніколи не відмовляйтеся від своїх друзів.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 7 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 7 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута

Щось не так з Овном, і, можливо, ви дозволили собі піддатися впливу думок і думок людей, що вас оточують.

Одна річ намагатися бути миротворцем, але не обов'язково змішуватися з натовпом, щоб просто зберегти обличчя. Трохи тертя корисно всім, і іноді це необхідно змін.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Не всім сподобається те, що ви кажете і робите. Ненависники можуть з'явитися з нізвідки і здивувати вас навіть після того, як ви якийсь час ладнали один з одним.

Ви можете почати розуміти, що коли ви йдете у новому напрямку, люди, які не змогли рости разом з вами, створять трохи драми. Це частина процесу, який відбувається, коли ви готуєтеся досягти наступного рівня.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей

Не дуже приємно завжди залишатися допізна після роботи і нести на собі тягар усіх інших і своєї команди.

Ви отримуєте новий зміст фрази "важка праця окупається". Хоча ви, можливо, не отримаєте грошової компенсації, ви набудете певних навичок і рис характеру, які виведуть вас на нове місце в житті. Дайте час.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Кубків

Нарешті ви знайшли людину, з якою можете поділитися думками та мріями.

Це так приємно та чудово, коли ви розумієте, що ви на одній хвилі. Це чудовий час для вас, щоб розвивати зростаючі, процвітаючі відносини з іншою людиною.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Жезлів, перевернута

Іноді критика людини може поранити вас як ніж. Не зашкодить знати, що хтось, кого ви поважаєте, не бачить вас у тому ж світі.

Це може змусити вас ухилитися від того, що ви хочете зробити, але важливо стояти на своїх ногах і бути незалежним. Ось що означає бути дорослим.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута

У вас багато енергії і ви не знаєте, куди її направити.

Це може бути хорошим часом для вас, щоб почати проект будинку, щоб зняти частину вашої напруги. Можливо, переробити кімнату чи попрацювати над речами, які зламані та потребують ремонту.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Ваша творчість зайшла в глухий кут. Ось коли вам час вийти і зробити щось зовсім інше, ніж те, що ви вже робили.

Можливо, варто трохи змінити ситуацію. Якщо ви проводите більше часу у приміщенні, ніж зазвичай, вийдіть на вулицю та проведіть час на природі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Коли ви готуєтеся почати щось нове, легко подумати, що просто потрібно почати діяти.

Однак це призведе до того, що ви витратите багато часу та грошей марно. Почніть із основ. Дізнайтеся точно, куди ви хочете піти, завдавши карту це.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута

Зараз довкола вас багато напруги. Це може залишити вас з почуттям порожнечі та зламаності всередині. Перерва у спілкуванні може викликати у вас відчуття, що друг більше не є союзником.

Можливо, вам час почати сіяти насіння в нових сферах свого життя, щоб через кілька місяців побачити зростання, яке заповнить прогалину, в якій ви зараз почуваєтеся самотнім.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Ви почуваєтеся трохи негативніше, ніж зазвичай. Це може бути пов'язано з тим, що вам не вистачає відпочинку, який вам потрібен, щоб мати енергію, яку ви можете віддавати іншим.

Настав час тобі зробити перерву для себе. Не примушуй себе продовжувати йти доти, доки ти більше не зможеш. Відпочинь. Це корисно тобі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева Кубків

Візьміть під контроль свої емоції. Коли ви не контролюєте себе, все починає йти негаразд.

У вас може статися спалах гніву або навіть сльози. Найкраще вам з'ясувати, як керувати своїми почуттями, щоб вони не зіпсували день.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Життя зараз трохи гаразд. Ви багато жонглювали, і тепер те, що раніше було керованим, більше не є. Не приймайте це на власний рахунок.

В усіх бувають погані дні. Іноді потрібно просто дозволити комусь іншому зробити роботу, щоб самому зосередитись на своїх особистих потребах.

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