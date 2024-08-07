Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 7 августа, никогда не отказывайтесь от своих друзей.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 7 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 7 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая

Что-то не так с Овном, и, возможно, вы позволили себе поддаться влиянию мнений и мыслей окружающих вас людей.

Одно дело пытаться быть миротворцем, но не обязательно смешиваться с толпой, чтобы просто сохранить лицо. Немного трения полезно для всех, и иногда это необходимо для перемен.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Не всем понравится то, что вы говорите и делаете. Ненавистники могут появиться из ниоткуда и удивить вас даже после того, как вы какое-то время ладили друг с другом.

Вы можете начать понимать, что когда вы идете в новом направлении, люди, которые не смогли расти вместе с вами, создадут немного драмы. Это часть процесса, который происходит, когда вы готовитесь достичь следующего уровня.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Не очень-то приятно всегда оставаться допоздна после работы и нести на себе бремя всех остальных и своей команды.

Вы получаете новый смысл фразы «тяжелый труд окупается». Хотя вы, возможно, не получите денежной компенсации, вы приобретете определенные навыки и черты характера, которые выведут вас на новое место в жизни. Дайте время.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Кубков

Наконец-то вы нашли человека, с которым можете поделиться мыслями и мечтами.

Это так приятно и замечательно, когда вы понимаете, что вы на одной волне. Это прекрасное время для вас, чтобы развивать растущие, процветающие отношения с другим человеком.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Иногда критика человека может ранить вас, как нож. Не повредит знать, что кто-то, кого вы уважаете, не видит вас в том же свете.

Это может заставить вас уклониться от того, что вы хотите сделать, но важно стоять на собственных ногах и быть независимым. Вот что значит быть взрослым.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

У вас много энергии, и вы не знаете, куда ее направить.

Это может быть хорошим временем для вас, чтобы начать проект дома, чтобы снять часть вашего напряжения. Может быть, переделать комнату или поработать над вещами, которые сломаны и требуют ремонта.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Ваше творчество зашло в тупик. Вот когда вам пора выйти и сделать что-то совершенно иное, чем то, что вы уже делали.

Может быть, стоит немного изменить ситуацию. Если вы проводите больше времени в помещении, чем обычно, выйдите на улицу и проведите время на природе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Когда вы готовитесь начать что-то новое, легко подумать, что вам просто нужно начать действовать.

Однако это приведет к тому, что вы потратите много времени и денег впустую. Начните с основ. Узнайте точно, куда вы хотите пойти, нанеся на карту это.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Сейчас вокруг вас много напряжения. Это может оставить вас с чувством пустоты и сломленности внутри. Перерыв в общении может вызвать у вас ощущение, что друг больше не союзник.

Возможно, вам пора начать сеять семена в новых областях своей жизни, чтобы через несколько месяцев увидеть рост, который заполнит пробел, в котором вы сейчас чувствуете себя одиноким.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Девятка Мечей

Вы чувствуете себя немного более негативно, чем обычно. Это может быть связано с тем, что вам не хватает отдыха, который вам нужен, чтобы иметь энергию, которую вы можете отдавать другим.

Пришло время тебе сделать перерыв для себя. Не заставляй себя продолжать идти до тех пор, пока ты больше не сможешь. Отдохни. Это полезно для тебя.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Королева Кубков

Возьмите под контроль свои эмоции. Когда вы не контролируете себя, все начинает идти не так.

У вас может случиться вспышка гнева или даже слезы. Лучше всего вам выяснить, как управлять своими чувствами, чтобы они не испортили вам день.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Жизнь сейчас немного не в порядке. Вы много жонглировали, и теперь то, что раньше было управляемым, больше таковым не является. Не принимайте это на свой счет.

У всех бывают плохие дни. Иногда нужно просто позволить кому-то другому сделать работу, чтобы самому сосредоточиться на своих личных потребностях.

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