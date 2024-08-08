Почалася нова обов’язкова евакуація, в ході якої виїхати зі своїх помешкань доведеться тисячам українців – кого стосується нове рішення.

Нову хвилю обов’язкової евакуації оголошено в Україні, пише Politeka.net. У списку більше 20 населених пунктів, що розтшовані у п’яти громадах.

Мов йде про 10-кілометрову прикордонну територію Сумської області.

За інформацією місцевої влади, евакуації підлягають 6 тисяч людей, серед них 425 дітей, з 23 населених пунктів.

Також стало відомо, що на прикордонні Сумщини тимчасово закрили один з гуманітарних коридорів.

Гуманітарний коридор "Колотіловка-Покровка" на пункті пропуску "Колотилівка" закрили на 10 днів через загострення на Сумському напрямку - наразі армія РФ там активно обстрілює територію України.

Тим часом МВС обіцяє карати батьків, які не дають згоди на евакуацію дітей з небезпечних регіонів. Масштабна інформаційно-роз’яснювальна робота продовжується, але випадки, коли дорослі, а також батьки з дітьми відмовляються від евакуації.

І це призводить до таких трагедій, що сталася в Авдіївці із шестирічною Еліною Федоренко у січні минулого року. Дитина, яку рідні відмовлялися евакуювати, померла від серцевого нападу - тієї ночі російські військові били по Авдіївці з артилерії і «Градів».

Волонтер Владислав Маховський розповідав, що через російські обстріли Еліна разом з бабусею та дідусем жила у підвалі. Батько дитини помер, а мама живе за кордоном.

Від евакуації дідусь і бабсуя Еліни відмовлялися.

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