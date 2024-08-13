Дізнайтеся, як виростити солодкий перець за допомогою простого кропив’яного настою, який не тільки підживить рослини, але й захистить їх від шкідників.

Виростити перець під силу будь-кому, хто хоче побалувати себе вітамінами. Politeka розповість, як доглядати за солодким перецем, щоб він був великим і солодким.

Перетворення кропиви на добриво

Щоб виростити солодкий перець, зберіть якомога більше листя кропиви та подрібніть його. Покладіть підготовлену масу на дно глибокої ємності і залийте помірно теплою водою.

Через кілька днів у вас буде готовий настій, який стане відмінним добривом для перців у липні. Це підживлення є джерелом азоту, який особливо важливий для рослин у середині літа. Перед використанням пропустіть настій через фільтр і розведіть його чистою водою у пропорції 1:10. Виростити солодкий перець легко, якщо дотримуватися правильних інструкцій.

Правильне використання засобу

Просто полийте кожен кущ перцю кропив’яним настоєм під корінь, використовуючи приблизно один літр рідини на рослину. Це дозволить азоту проникнути в ґрунт і допоможе виростити солодкий перець.

Крім того, настій з кропиви допоможе боротися з небезпечними шкідниками, такими як попелиця. Для цього обприскайте кущі перцю розведеним настоєм (у співвідношенні 1:20), щоб досягти кращого ефекту.

Додаткові переваги використання кропиви

Окрім підвищення врожайності, кропив’яний настій покращує структуру ґрунту, сприяє розвитку кореневої системи та підвищує імунітет рослин. Використання натуральних добрив, таких як кропива, допоможе не лише виростити солодкий перець, а й зробить ваші овочі ще кориснішими для здоров’я.

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