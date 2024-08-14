Дізнайтеся, як підготувати троянди до зими, виконавши всього 4 простих кроки в серпні для пишного цвітіння.

Ми поділимося з вами ефективними порадами, як підготувати троянди до зими. У серпні ночі можуть бути досить прохолодними, тому рослини починають готуватися до холодів. Щоб ваші троянди продовжували радувати цвітінням і були готові до зими, виконайте кілька важливих кроків.

По-перше, важливо ретельно прополоти клумбу, видалити бур’яни і забезпечити трояндам достатній доступ повітря. У серпні краще не допускати витрати енергії рослиною на нові бутони, адже до зими їй потрібно йти з здерев’янілими пагонами. Обрізку та прищипку варто відкласти до весни; зараз достатньо просто прибрати відцвілі бутони, насіння і листя. Це дозволить підготувати троянди до зими, щоб вони могли отримати всі необхідні речовини.

По-друге, важливо підготувати троянди до зими за допомогою правильного підживлення. Використовуйте осінні фосфорно-калійні добрива, такі як суперфосфат, монофосфат калію або деревну золу.

Не забудьте також про профілактику хвороб і шкідників, щоб підготувати троянди до зими в хорошому стані. У серпні активно розвиваються грибки, тому використовуйте препарат «Хорус» з контактно-системною дією. Для боротьби зі шкідниками, такими як білокрилка і попелиця, обробіть рослини препаратом «Алатар» системної дії.

Слідуйте цим простим рекомендаціям, і ваші троянди не лише продовжать цвісти, але й будуть готові до зимівлі, підвищуючи свій імунітет для наступного сезону. Підготуйте троянди до зими зараз, і вони порадують вас своїм пишним цвітінням. Бажаємо успіхів у вашому саду!

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