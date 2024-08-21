Українцям озвучили список цінних видань, за які можна отримати величезні гроші.

Так, кожна з перечислених книг епохи Радянського союзу коштує більше 10 тисяч доларів.

Книжки та речі часів Радянського союзу досі припадають пилюкою у шафах багатьох українців, але повідомляється, що їх можна продати за великі гроші.

Вартість радянських книг буде залежати від їхнього стану, року випуску та тематики видання.

Відомо, що більше всього цінуються книги 50-х років і більш раннього періоду.

Колекціонери шукають релігійні видання та готові купувати художню, технічну та дитячу літературу, більше ціняться книги з гарними картинками.

Монографії, словники, енциклопедії, наукова література, підручники та журнали теж ціняться колекціонерами.

Ось як виглядає перелік найбільш дорогих книг Радянського союзу:

Володимир Маяковський «Історія Власа – ледаря і лоботряса» (видавництво «Молода Гвардія», 1927 рік) – коштує більше 10 000 доларів.

Володимир Маяковський «Що таке добре і що таке погано» (1925 рік) оцінюють від 3 500 доларів;

Борис Пастернак «Избранное», видавництво «Советский писатель», 1948 рік – від 55 000 доларів.

Федір Достоєвський «Біси», видавництво «ACADEMIA», 1935 рік, коштує від 35 000 доларів.

Володимир Лебедєв «Азбука», Держвидавництво, 1925 рік, від 13 000 доларів.

Рекордсменом серед найдорожчих є книга Олексія Кручених «Замаул 4», 1920 року видали в Баку, її продали за більше ніж 100 тисяч доларів.

Джерело: unian.

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