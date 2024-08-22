Дізнайтеся, коли і як правильно саджати тюльпани восени, щоб ваш сад став справжньою окрасою в новому сезоні.

Кожна господиня, яка мріє про яскравий сад, хоче знати, коли і як правильно саджати тюльпани, щоб вони стали справжньою гордістю дачі. Щоб досягти найкращих результатів і привернути увагу сусідів, важливо дотримуватись певних рекомендацій.

Коли саджати тюльпани восени

Оптимальний час для саджання тюльпанів залежить від кліматичних умов вашого регіону та температури повітря. Рекомендується саджати тюльпани не менше ніж за півтора місяця до перших заморозків. Ґрунт для саджання тюльпанів повинен бути прогрітим до не менше ніж 10°C, а температура повітря — не нижче 5-7°C. Якщо ви саджете тюльпани раніше, ніж почнуться холодні ночі, вони можуть почати проростати. А пізня посадка загрожує загибеллю рослин.

Як правильно саджати тюльпани

Вибір цибулин

Перш ніж саджати тюльпани, виберіть цибулини діаметром 3-4 см, які мають міцну текстуру і суху луску. На цибулинах не повинно бути плям, цвілі або пошкоджень. Якщо ви використовуєте власний посадковий матеріал, викопайте цибулини після завершення цвітіння та добре їх просушіть. Перед саджанням тюльпанів відокремте маленькі дітки-бульбочки, які виростуть у майбутньому, і замочіть цибулини на 30 хвилин у розчині марганцю.

Підготовка та посадка

Підготовку ділянки для саджання тюльпанів слід розпочати за 30 днів до самого процесу. Виберіть добре освітлене, рівне місце без застою води і протягів. Перекопайте землю, додаючи перегній або торф, а також калійне добриво для покращення вкорінення цибулин.

Коли ви почнете саджати тюльпани, викопуйте лунки глибиною 12-15 см для великих цибулин і 8 см для менших. Дотримуйтесь відстані між цибулинами 8-10 см або 15-20 см. Вставляйте цибулини у лунки так, щоб верхівки залишалися на поверхні. Завершіть процес саджання тюльпанів, покривши грядки мульчею для захисту від холодів.

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