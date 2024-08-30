Що робити, якщо сусіди регулярно курять у під'їзді, а також як на практиці відбувається покарання за куріння в громадських місцях.

В Україні заборонено куріння тютюнових виробів, вейпів та електронних сигарет у громадських місцях. Адвокат Анна Даніель розповіла, що робити, якщо сусіди регулярно курять у під'їзді, а також як на практиці відбувається покарання за куріння в громадських місцях.

Експерт повідомив, що якщо ваші сусіди постійно курять у під'їзді, ви маєте право викликати поліцію, незалежно від того, чи це звичайні сигарети, електронні сигарети чи вейпи.

Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), куріння в заборонених місцях, а також в інших зонах, визначених місцевими радами, карається:

попередженням

штрафом від 51 до 170 гривень (3–10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Повторне порушення протягом року після адміністративного стягнення тягне за собою штраф від 170 до 340 гривень (10–20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Анна Даніель зазначила, що в Реєстрі судових рішень є чимало постанов з питань куріння в громадських місцях.

"Більшість з цих справ завершуються визнанням винуватості за частиною 1 статті 175-1 КУпАП, але часто застосовуються лише заходи впливу у вигляді попередження чи догани. Штрафи накладаються значно рідше," – додала вона.

Джерело: РБК-України.

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