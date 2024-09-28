Баклажани - ще один із теплолюбних овочів, який загине при перших сильних заморозках, тому потрібно знати, як їх заморозити на зиму.

Якщо ви ще не припасли баклажани на зиму, зараз саме час, дізнайтеся, як заморозити врожай за допомогою хитрощів, якими поділилися господарки.

На щастя, баклажани насправді дуже легко заморозити. Ви можете просто нарізати сирими баклажани і покласти в морозилку, але так баклажани пролежать всього близько 3 місяців (якщо ви це зробите, не розморожуйте їх перед використанням).

Але баклажани легко приготувати, і вони зберігатимуться в морозилці до 9 місяців.

Як на зиму заморозити врожай баклажанів:

1. Подрібніть баклажани у пюре, потім заморозьте (приблизно на 10 хвилин).

Цей метод найкраще підходить, якщо ви любите додавати баклажани до різних страв і не проти, якщо вони будуть протертими.

Вимийте та висушіть баклажани. Видаліть зелену верхівку.

Виделкою проткніть шкірку. Потім поставте в мікрохвильову піч на 4 хвилини на високій потужності або поки не відчуєте, що він стає м'яким.

Дайте баклажанам охолонути. Потім подрібніть їх до однорідної маси у блендері чи кухонному комбайні.

Розкладіть у пакети для заморожування, тарілки, формочки для кексів або лотки для льоду та заморозьте.

Ви також можете додати спеції, коли змішуєте баклажани.

2. Щоб на зиму заморозити врожай баклажанів, їх можна бланшувати.

Цей метод найкраще підходить, якщо ви хочете приготувати страви, наприклад запіканку з баклажанів, або просто хочете їх пізніше підсмажити. Тільки майте на увазі, що баклажани не будуть добре тримати форму після заморожування

Вимийте та очистіть баклажани. Якщо ви використовуєте японські баклажани (довгі та тонкі), вам не потрібно їх очищати.

Наповніть велику каструлю водою на 2/3 і поставте кип'ятитися. Якщо ви не збираєтеся готувати багато баклажанів, використовуйте менше каструлю.

Наріжте скибочками баклажани.

Як тільки вода закипить, покладіть у неї скибочки баклажанів.

Залишіть баклажани в окропі на 4 хвилини. Потім швидко вийміть їх із води та охолодіть за допомогою льоду або холодної води.

Охолодження баклажанів не дасть їм переваритись і перетворитися на кашу на вас. Ви можете або вийняти баклажани з води шумівкою або вилкою (для великих скибочок), або просто викласти все в сито для пасти і покласти зверху лід.

Після охолодження розкладіть скибочки баклажану в один шар на деку для випікання/печива, щоб вони не злиплися під час замерзання. Якщо ви хочете зробити кілька шарів на одному деку, розділіть їх аркушем пергаментного паперу.

Ось і все! Коли скибочки баклажанів стануть м'якими та замороженими, ви можете розкласти їх по тарілках або пакетах для заморожування.

Джерело: greenhartfarms .

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