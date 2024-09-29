Господині поділилися хитрощами щедрого врожаю, і розповіли, як правильно саджати цибулю сівок восени.

Купуйте цибулю у вересні для посадки наприкінці вересня - кінці жовтня.

Насіння доступне, але процедура набагато триваліша, і сіточки безумовно найкраще підходять для цієї пори року.

Урожай цибулі буде готовий до збирання у червні.

Цибуля осінньої посадки - це культура, яка не потребує особливого догляду. Посадіть її, прополіте, а потім зберіть урожай.

Їм потрібне місце, повністю освітлене сонцем.

Гниння взимку – головна проблема цієї культури. З огляду на це слід уникати заболочених та/або важких ґрунтів. Ознайомтеся з розділом нижче про те, як уникнути гниття, щоб дізнатися про наші основні поради щодо зимівлі цибулі у важкому ґрунті.

Цибуля осінньої посадки зазвичай готова на місяць-шість тижнів раніше звичайних типів. Він погано зберігається максимум чотири тижні.

Як правильно садити цибулю сівок восени:

Ключові періоди - з вересня до листопада, а потім з березня по червень. Протягом першого місяця після посадки вони відчувають скорочення днів та будуть використовувати всю енергію сонця для формування кореневої системи

З листопада по початок березня цибуля перебуватиме в сплячці, в основному просто чекаючи на раннє весняне сонце, щоб розбудити його. Коли настане весна, поєднання подовження днів і більшого тепла дозволить їм наростити листя і збільшити цибулину, використовуючи кореневу систему, що сформувалася.

Наступна вимога — відносно твердий, але не ущільнений грунт, який добре дренується.

Твердий ґрунт дозволяє корінням закріпити рослину і дозволяє їй витримувати зимову погоду. Хороший дренаж необхідний, тому що якщо цибулини стоятимуть у воді взимку, вони згниють.

Ідеальна практика для того, як правильно саджати цибулю восени — перекопати землю за місяць або більше до посадки сівачки. Це дозволить ґрунту осісти і злегка ущільнитися.

У той же час вносите в землю компрес, що добре перепрів, (не новий гній або тільки частково перепрілий компост) у міру перекопування. Ідеальний варіант - відпрацьовані помідори та/або компост.

Цибулю не можна вирощувати на тій же землі, де цибуля (або рослини того ж сімейства, такі як цибуля-порей, часник, морква, буряк і т. д.) вирощувалась у попередньому сезоні. Ознайомтеся з нашим простим для розуміння поясненням сівозміни тут, якщо у вас є якісь сумніви.

Джерело: gardenfocused.

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