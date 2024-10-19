Завершується сезон на дачах, і багато городників поспішно прибирають свої ділянки, викидаючи бадилля помідорів, однак досвідчені городники радять не поспішати.

Виявляється, бадилля томатів може стати справжнім помічником у підвищенні врожайності та боротьбі зі шкідниками.

Бадилля помідорів має відразу кілька корисних функцій. По-перше, це чудове добриво. Щоб приготувати натуральне добриво, потрібно заповнити глибоку ємність на дві третини бадиллям (можна додати також бур’яни). Потім залийте все водою і накрийте плівкою, зробивши кілька отворів для газообміну.

Залиште суміш на тиждень, після чого розведіть один літр отриманого добрива у відрі води і полийте під корені рослин. Цей метод не тільки збагачує ґрунт, але й стимулює ріст культур.

По-друге, бадилля помідорів може допомогти в боротьбі зі шкідниками. Відомо, що багато комах не люблять соланін, який міститься в цьому рослинному матеріалі. Для приготування натурального інсектициду покладіть чотири кілограми бадилля у велику ємність, залийте теплою водою та залиште на чотири години.

Після цього прокип’ятіть суміш на невеликому вогні протягом 30 хвилин. Потім процідіть і розведіть водою в співвідношенні 1:4, додавши 40-50 грамів подрібненого мила. Отриманим розчином можна обприскувати уражені ділянки рослин, ефективно борючись із шкідниками.

Крім того, висушене бадилля можна спалити і використовувати попіл як підживлення для всіх городніх культур. Попіл багатий на калій і фосфор, які необхідні для росту рослин.

Не менш корисним є використання бадилля у компості. Хоча воно розкладається довше, його можна подрібнити та додати спеціальні засоби для пришвидшення процесу перегнивання, що згодом збагачуватиме ваш ґрунт.

Ще один спосіб використання бадилля — мульчування. Воно здатне утримувати вологу в ґрунті та пригнічувати ріст бур’янів, що є особливо важливим в умовах посушливого клімату.

Отже, наступного разу, коли будете прибирати свій город, подумайте двічі перед тим, як викидати бадилля помідорів. Це не просто сміття, а цінний ресурс, що може суттєво поліпшити ваш урожай у наступному сезоні!

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