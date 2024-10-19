Виявляється, бадилля томатів може стати справжнім помічником у підвищенні врожайності та боротьбі зі шкідниками.
Бадилля помідорів має відразу кілька корисних функцій. По-перше, це чудове добриво. Щоб приготувати натуральне добриво, потрібно заповнити глибоку ємність на дві третини бадиллям (можна додати також бур’яни). Потім залийте все водою і накрийте плівкою, зробивши кілька отворів для газообміну.
Залиште суміш на тиждень, після чого розведіть один літр отриманого добрива у відрі води і полийте під корені рослин. Цей метод не тільки збагачує ґрунт, але й стимулює ріст культур.
По-друге, бадилля помідорів може допомогти в боротьбі зі шкідниками. Відомо, що багато комах не люблять соланін, який міститься в цьому рослинному матеріалі. Для приготування натурального інсектициду покладіть чотири кілограми бадилля у велику ємність, залийте теплою водою та залиште на чотири години.
Після цього прокип’ятіть суміш на невеликому вогні протягом 30 хвилин. Потім процідіть і розведіть водою в співвідношенні 1:4, додавши 40-50 грамів подрібненого мила. Отриманим розчином можна обприскувати уражені ділянки рослин, ефективно борючись із шкідниками.
Крім того, висушене бадилля можна спалити і використовувати попіл як підживлення для всіх городніх культур. Попіл багатий на калій і фосфор, які необхідні для росту рослин.
Не менш корисним є використання бадилля у компості. Хоча воно розкладається довше, його можна подрібнити та додати спеціальні засоби для пришвидшення процесу перегнивання, що згодом збагачуватиме ваш ґрунт.
Ще один спосіб використання бадилля — мульчування. Воно здатне утримувати вологу в ґрунті та пригнічувати ріст бур’янів, що є особливо важливим в умовах посушливого клімату.
Отже, наступного разу, коли будете прибирати свій город, подумайте двічі перед тим, як викидати бадилля помідорів. Це не просто сміття, а цінний ресурс, що може суттєво поліпшити ваш урожай у наступному сезоні!
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