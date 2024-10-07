Часник вимагає особливого підходу в догляді, щоб у наступному році порадувати великими та соковитими зубчиками.

Важливо знати, чим підживити часник восени, щоб він віддячив рясним урожаєм.

Досвідчені городники знають, що хоча часник і є досить невибагливим рослиною, він все ж таки потребує належного підживлення. Найкращими для цього є органічні та мінеральні добрива, а також сидерати. Ці рослини, такі як жито, ячмінь і гірчиця, не тільки збагачують ґрунт, але й покращують його структуру. Після їх збору важливо перекопати землю, щоб збагатити її ефірними оліями, здатними знищувати шкідливі грибки і віруси.

Оптимальний час для осіннього підживлення — це перед посадкою. Грядки під часник слід підготувати ще до заморозків. Спершу важливо внести добрива, такі як гній, борна кислота та сечовина, за кілька тижнів до посадки. Це створить живильне середовище, яке допоможе рослинам швидше адаптуватися після зимового спокою. За три тижні до весняного підживлення слід повторити процес із борною кислотою та розчином гною.

Важливо пам’ятати, що підживлення часнику не є разовим процесом. Досвідчені дачники радять робити це щороку, особливо в бідних на поживні речовини ґрунтах. Таким чином, ви зможете забезпечити рослинам необхідні елементи для росту та розвитку.

Після підживлення варто залишити часник у спокої до березня. Це дозволяє рослинам відпочити, накопичити сили для майбутнього росту та сприяє формуванню великих і соковитих зубчиків.

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