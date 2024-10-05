Для правильного зростання важливо, щоб у тюльпанів розвинулося коріння до того, як повністю настане зима і мороз проникне в ґрунт.

Дізнайтеся, як восени садити тюльпани , щоб вони пережили холод, садівники озвучили головні хитрощі.

Тюльпани можна і потрібно садити лише восени, а точніше з жовтня до середини грудня.

Тюльпани проходять той самий цикл щороку, і щороку єдиний час, коли їх можна садити, — це осінь. В ідеалі тюльпани слід садити після того, як ґрунт прогріється від літнього сонця, а потім трохи охолоне восени приблизно до 9⁰C.

Після посадки цибулини тюльпанів слід полити, щоб забезпечити швидкий розвиток коріння. Як тільки коріння тюльпани сформується, цибулина міцно зафіксується, і можна розпочинати наступну фазу росту.

Тюльпану потрібен холодний період, щоб стимулювати пізнє зростання, і цей процес відбувається протягом зимових місяців.

Потім, коли температура починає підвищуватися, квітка отримує сигнал, що настав час підніматися над землею. Провесною, у міру підвищення температури, з'являються перші нові паростки, і вони виростають, один за одним, у королеву весняних квітів — тюльпан.

Як восени садити тюльпани, щоб вони пережили холод?

Квіткові цибулини садять на глибину близько 15 см. Розташовуйте цибулини тюльпанів на відстані 7-20 см один від одного. Найкраще місце для посадки - сонце або півтінь, будь-яке місце з гарним дренажем.

Викопайте або траншею для посадки тюльпанів на грядці, або окремі лунки для окремих цибулин або невеликих груп цибулин. Щільно закопайте (не вдавлюйте) цибулини в ґрунт загостреною стороною догори.

Джерело: famflowerfarm .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.