Як тільки ваші рози відцвітуть цього року і погода стане холоднішою, настав час починати підготовку до наступного сезону і обов'язково обрізати їх.

Отже, як обрізати рози восени, щоб кущі легко пережили зиму?

Догляд за розами восени необхідний, якщо ви хочете отримати максимум від своїх роз наступного року, дозволяючи вашим квітам пережити зиму і знову зацвісти, коли повернеться весна та літо.

Осінній догляд за розами включає кілька етапів, таких як обрізка, прибирання, видалення зів'ялих квітів і позбавлення від будь-якого хворого листя. Виконуючи ці завдання, ви обов'язково насолоджуватиметеся, спостерігаючи, як ваші рози знову цвітуть після закінчення зими.

Як обрізати рози восени?

Хоча багато садівників вважають за краще обрізати рози взимку, обрізка роз восени - відмінний варіант, якщо ви хочете створити акуратну основу на рік вперед.

Наскільки ефективне обрізання роз восени , залежить від того, які види роз ви вирощуєте; чагарникові рози та плетисті рози зокрема виграють від осінньої обрізки.

Одна з причин почати обрізання рози восени - запобігти поломці довгих стебел у суворі зимові шторми. Якщо ви вирішили обрізати рози восени, обріжте стебла приблизно до 45-60 см. Якщо якісь стебла зламалися восени або взимку, обріжте їх, щоб зберегти здоров'я роз.

Якщо ви не почали обрізати розивосени і вирішили дочекатися зими, все одно важливо обрізати зів'ялі бутони роз наприкінці вегетаційного періоду, якщо ви не хочете, щоб утворилися на них плоди.

Джерело: gardenexpress .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.