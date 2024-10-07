Чарівне доповнення до вашої осінньої клумби , цибулини осінніх крокусів додають унікального кольору, тому слід знати кілька нюансів по посадці крокусів восени.

Посадка крокусів восени, з'явилися найкращі поради садівникам:

Крокус розвивається з бульбоцибулини, яку слід висаджувати в кінці літа або на початку осені на глибині від 5-10 см під поверхнею ґрунту.

Квіти крокусів, як правило, ніжні та повинні бути захищені, тому розміщуйте їх під низькорослими рослинами або навіть серед газону.

Крокус росте в різних місцях, від повного сонця до півтіні. Після посадки догляд за лихварем практично не потрібен.

Хоча крокусам може знадобитися трохи води в посушливих умовах, вони переважно не вимагають догляду. Якщо ваш осінній крокус посаджений серед трави, дайте листям відміряти перед стрижкою.

Головне, що слід пам'ятати при розміщенні цибулин крокусу, - це те, що в кожному шарі необхідно стежити, щоб цибулини не розташовувалися безпосередньо над цибулинами в шарі нижче.

Якщо ви садите цибулини крокуса на грядці, бордюрі або на ділянці з травою, вам доведеться зробити лунки для цибулин.

Звичайно, можна використовувати просто невеликий совок для посадки крокусів, але якщо ви саджаєте більшу кількість крокусів, це буде досить трудомістко, і вам, можливо, доведеться скористатися ямкокопачем або сажалкою для цибулин.

Глибина посадки цибулин залежить від конкретного сорту та розміру цибулин.

Зазвичай цибулини крокусів висаджують на глибину 7-12 см.

Нарешті, коли цибулини опиняться у вибраному вами місці, засипте їх ґрунтом чи живильним середовищем, акуратно утрамбовуючи їх дома.

Джерело: horticulture .

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