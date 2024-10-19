Усі люблять свіжі овочі прямо з грядки навесні, а щоб це отримати - потрібно готуватися із жовтня.

У жовтні дачники можуть підготувати свій город до зими, висадивши кілька рослин, які не тільки витримають холод, але й порадують врожаєм навесні.

Досвідчені садівники радять звернути увагу на наступні культури: кроп, цибулю, часник, редис та моркву.

Кріп — ідеальний вибір для осінньої посадки. Він швидко проростає навіть у прохолодних умовах і стане чудовою приправою до багатьох страв. Щоб отримати кращий урожай, варто висаджувати насіння кропу у вологий ґрунт, уникаючи перезволоження.

Цибуля також добре переносить холод. Найкраще садити цибулю-сіянку, адже вона стійка до низьких температур і активно росте в осінній період. Головне — вибрати якісний посадковий матеріал, щоб уникнути хвороб.

Часник — ще одна культура, яка стане вашим надійним союзником. Восени його висаджують в середині або наприкінці вересня. Часник не тільки добре витримує зимові морози, але й має корисні властивості, що робить його незамінним на столі.

Редис — швидкоросла культура, яка, попри своє невибагливе ставлення до ґрунту, потребує достатньої кількості вологи. Редис можна висаджувати до середини жовтня, і вже через кілька тижнів ви зможете насолодитися свіжими овочами.

Морква — це коренеплід, який спокійно переносить холод і навіть може зберігати свій смак при низьких температурах. Восени морква швидше досягає зрілості, тому не пропустіть можливість посадити її, поки ще не замерз ґрунт.

Важливо висадити ці рослини до заморозків, і, готуючи ґрунт, не забудьте про якість насіння, адже воно визначає успіх майбутнього врожаю.

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