Осінь - прекрасний час для посадки нових троянд у вашому саду, але це досить небезпечний період.

Чи варто вам садити кущі троянд восени, залежить від кількох факторів, які допоможуть уникнути помилок, розглянемо їх.

Як уникнути помилок при посадці троянд восени?

Троянди з відкритою кореневою системою або троянди в контейнерах.

Перше, що слід врахувати при посадці троянд восени, це в якій упаковці ваші троянди. Якщо ваші троянди поставляються як рослини з відкритою кореневою системою, вам не слід садити кущі троянд восени.

Троянди з відкритою кореневою системою довше приживаються і швидше за все не переживуть зиму, якщо їх посадити восени. Троянди, упаковані в контейнери, приживаються набагато швидше, і їх можна висаджувати восени.

Зимові температури впливають на час посадки троянд.

Іншим фактором , що впливає на вибір часу посадки троянд, є мінімальна середня температура взимку. Якщо у вашому регіоні середня температура взимку опускається до -20 градусів за Цельсієм або нижче, зачекайте до весни, щоб посадити кущі троянд. У троянд не буде достатньо часу, щоб укоренитися до замерзання ґрунту.

При посадці троянд залиште достатньо часу до перших заморозків.

Переконайтеся, що до дати перших заморозків залишається щонайменше місяць, якщо ви збираєтеся садити кущі троянд.

Це гарантує, що троянди мають достатньо часу, щоб укоренитися. Хоча для укорінення куща троянд потрібно більше місяця, коріння куща троянд продовжуватиме зростати після перших заморозків.

Джерело: gardeningknowhow .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.