Малину слід регулярно обрізати і формувати восени, щоб рослини були здоровішими, акуратнішими і добре плодоносили.

Малина дає врожай на стеблах поточного сезону, їх досить легко обрізати восени, проте треба пам'ятати та уникати цих помилок.

Отже, як правильно обрізати малину восени:

Літню малину слід обрізати і формувати відразу після збирання врожаю таким чином, в іншому випадку ви можете зробити помилку, яка нашкодить урожаю.

Обріжте всі старі, здерев'янілі, плодоносні стебла малини до рівня землі.

Потім виберіть найсильніші молоді зелені стебла малини, які виросли цього сезону – близько шести-восьми на рослину – і прив'яжіть їх до горизонтального дроту, на відстані 8-10 см один від одного.

Малина дасть плоди наступного літа.

Обріжте всі інші молоді стебла малини рівня землі.

Якщо молоді стебла малини вище верхнього дроту, зробіть їх петлі і тимчасово прив'яжіть їх.

Щоб обрізати малину для подвійного врожаю, потрібно пам'ятати:

У лютому замість того, щоб обрізати всі стебла до рівня землі, виберіть шість-вісім найсильніших з них на 1 м ряду і обріжте тільки верхню частину, що плодоносить.

Обріжте всі інші стебла рівня землі, як завжди.

Після того, як наполовину обрізані стебла малини дадуть плоди влітку, обріжте їх до рівня землі, залишивши стебла поточного року плодоносити восени.

Використовуйте цей метод тільки на рослинах малини, які швидко ростуть швидко.

Джерело: rhs.org.

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