Якщо ви хочете отримати добрий урожай, є деякі речі, які вам потрібно врахувати, перш ніж починати його вирощувати.

Тут ви знайдете покрокове керівництво, а також поради та рекомендації, як виростити імбир у домашніх умовах.

Якщо ви хочете виростити імбир у домашніх умовах, ви можете виконати такі дії:

Купуйте кореневища імбиру в овочевому магазині або супермаркеті, де ви зможете побачити нирки, що розпускаються.

Розріжте кореневище імбиру на дрібніші частини, на кожній з яких має бути щонайменше одна нирка.

Щоб виростити імбир у домашніх умовах, наповніть великий піддон для розсади вологим кокосовим волокном без добрив, виберіть піддон із прозорою кришкою та гарним дном.

Розкладіть шматочки імбиру поверх ґрунту на пристойній відстані.

Покрийте кореневища тонким шаром кокосового волокна і рясно полийте імбир.

Вирощуючи імбир у домашніх умовах - помістіть піддон із насінням у тепле та світле місце. Наприклад, можна використовувати нагрівальний килимок під піддоном, щоб сприяти швидкому проростанню насіння.

Підтримуйте грунт з імбиром рівномірно вологим, але уникайте надмірного поливу.

Через кілька тижнів почнуть з'являтися паростки, і коли рослини стануть досить великими, ви зможете пересадити їх у більший горщик.

Пам'ятайте, що імбиру - це тропічна рослина, і для її зростання необхідні тепло та висока вологість.

Джерело: plantelys .

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