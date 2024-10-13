Супермаркети пропонують овочі та зелень, але їхня вартість і смак часто залишають бажати кращого, то чому б не створити свій власний міні-город на підвіконні.

Осінь приносить не лише похмурі дні, а й ностальгію за соковитою літньою зеленню.

Досвідчені садівники назвали шість видів зелені, які легко вирощувати восени у домашніх умовах.

Зелена цибуля — це, мабуть, одна з найпопулярніших рослин для вирощування на підвіконні. Для посадки вам знадобляться горщики з живильним ґрунтом або просто ємності з водою. Проте, будьте обережні — при вирощуванні у воді цибулини можуть підгнивати, видаючи неприємний запах.

Крес-салат росте швидко і не вимагає багато уваги. Він корисний для травлення і допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Важливо підтримувати помірну вологість ґрунту, і періодично можна підсівати нові насіння для безперервного отримання врожаю.

Вирощування кропу може зайняти трохи більше часу, але результат того вартий. Для отримання аромату свіжих літніх страв вам знадобиться приблизно 6-8 тижнів. Важливо вибрати горщик з дренажем і родючим ґрунтом, а також забезпечити яскраве освітлення.

Базилік може рости на підвіконні протягом тривалого часу, якщо ви забезпечите йому відповідні умови. Вирощуйте базилік з насіння, або використовуйте зрізані верхівки. Зверніть увагу на дренажні отвори в ємностях, а також на мінеральні добрива для покращення росту.

Листова петрушка — це класика, яку легко вирощувати на підвіконні. Для успішного вирощування потрібно дотримуватися кімнатної температури і регулярно поливати рослини. Лампа для підсвічування буде корисною, якщо освітлення недостатнє.

Листовий салат — це ще одна популярна культура для підвіконня. Ця рослина чутлива до високих температур, тому важливо підтримувати оптимальний клімат у кімнаті. Проріджуйте сходи, щоб листя залишалося великим і соковитим.

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