Як тільки ваша картопля витягнена із землі, її потрібно відсортувати, щоб зберегти до нового врожаю.

Щоб зберегти картоплю до нового врожаю, важливо знати, що зберігати її потрібно в ідеальному стані, без позеленіння, тверді.

Їжте картоплю зараз – якщо вона трохи м'яка або з невеликими пошкодженнями шкірки. Роздвоєна картопля. Все, що недостатньо добре для зберігання.

Якщо у вас є хвора картопля, переконайтеся, що вона не потрапить назад до системи компостування.

Як зберегти картоплю до нового врожаю:

Вашій картоплі дійсно потрібно бути найкращими з найкращих. Оскільки ви хочете, щоб вони залишалися хорошими місяцями, ви не хочете ризикувати, щоб злегка пошкоджена картоплина завдала неприємностей іншим.

Якщо сумніваєтеся, краще з'їжте цю картоплю якнайшвидше.

Розкладіть ваш урожай картоплі в один шар у темному, теплому, провітрюваному місці. Ви захочете залишити їх там на тиждень чи два, але не довше. Це називається "загартування", і ви даєте шкіркам можливість висохнути і стати жорсткішим.

Після повного висихання надлишки бруду легко змахнуться щіткою, і настане час прибрати картопля на зберігання.

Щоб зберегти картоплю до нового врожаю, Вам потрібно знайти сухе, прохолодне місце.

На цьому етапі ви можете виявити достатню технічність і побудувати підвал для коренеплодів і зберігати їх у піску або будь-якому іншому середовищі, щоб підтримувати потрібну вологість, але, чесно кажучи, цей мішок на дні нашої комори служить досить довго, щоб ми встигли зібрати врожай молодої картоплі навесні.

Тепло і світло стимулюють проростання, тому головне — тримати їх у прохолоді та темряві.

Джерело: kats-garden.

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