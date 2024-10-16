Гречка неймовірно універсальна, смачна та має багато добавок для вашого здоров'я, дізнайтеся, як приготувати її дуже корисною.
Незважаючи на те, що гречка використовувалася в країнах Східної Європи та Азії протягом століть, вона лише нещодавно привернула до себе загальну увагу в усьому світі.
Як приготувати гречку максимально корисною:
Щоб приготувати цільну сиру гречану крупу на плиті, використовуйте близько 1½ склянки води на 1 склянку крупи.
Закип'ятіть воду, потім додайте гречку і варіть, поки більшість води не вбереться, близько 8-10 хвилин. Зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте гречці вбрати воду, що залишилася, близько 5-10 хвилин, потім розпушіть вилкою.
Щоб підкреслити горіховий смак гречки , підсмажте крупу гречану на сухій сковороді або в духовці перед приготуванням.
Підсмажування насіння гречки також робить їх трохи твердішим і призводить до ще більш жувальної текстури.
Це необов'язковий крок, який залежить від ваших уподобань та конкретної страви з гречки.
Майте на увазі, що частина фасованої смаженої гречки може бути пропареною, в цьому випадку її потрібно буде залити меншою кількістю води та скоротити час приготування. Завжди перевіряйте інструкцію на упаковці із гречкою.
Джерело: masterclass .
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