Гречку можна вживати по-різному, оскільки вона добре підходить як для солоних, так і для солодких страв, дізнайтеся, як приготувати її максимально корисною.

Гречка неймовірно універсальна, смачна та має багато добавок для вашого здоров'я, дізнайтеся, як приготувати її дуже корисною.

Незважаючи на те, що гречка використовувалася в країнах Східної Європи та Азії протягом століть, вона лише нещодавно привернула до себе загальну увагу в усьому світі.

Як приготувати гречку максимально корисною:

Щоб приготувати цільну сиру гречану крупу на плиті, використовуйте близько 1½ склянки води на 1 склянку крупи.

Закип'ятіть воду, потім додайте гречку і варіть, поки більшість води не вбереться, близько 8-10 хвилин. Зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте гречці вбрати воду, що залишилася, близько 5-10 хвилин, потім розпушіть вилкою.

Щоб підкреслити горіховий смак гречки , підсмажте крупу гречану на сухій сковороді або в духовці перед приготуванням.

Підсмажування насіння гречки також робить їх трохи твердішим і призводить до ще більш жувальної текстури.

Це необов'язковий крок, який залежить від ваших уподобань та конкретної страви з гречки.

Майте на увазі, що частина фасованої смаженої гречки може бути пропареною, в цьому випадку її потрібно буде залити меншою кількістю води та скоротити час приготування. Завжди перевіряйте інструкцію на упаковці із гречкою.

Джерело: masterclass .

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