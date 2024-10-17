Хороший нічний сон приносить багато користі для здоров'я, але не всі можуть собі це дозволити, дізнайтеся, як лікувати безсоння в домашніх умовах без таблеток.

Багато людей страждають від розладу сну, який викликає безсоння , труднощі із засинанням та багато іншого, тому важливо знати, як лікувати безсоння в домашніх умовах без таблеток.

Ось кілька домашніх засобів від безсоння.

1. Медитація.

Щоб лікувати безсоння в домашніх умовах без таблеток, спробуйте медитацію усвідомленості - це коли ви дихаєте повільно, розмірено, сидячи в тиші.

Ви стежитимете за своїм диханням, своїм тілом, своїми думками, тим, як ви почуваєтеся протягом усього процесу.

2. Повторюйте позитивні твердження перед сном.

Повторення мотивуючих цитат та висловлювань може допомогти вам зосередитися та заспокоїти свій розум. Ці висловлювання створюють відчуття розслаблення, заспокоюючи розум.

3. Вправа може допомогти вам лікувати безсоння в домашніх умовах без таблеток.

Вправи покращують загальне самопочуття, настрій, дають більше енергії, сприяють зниженню ваги та сприяють кращому сну.

4. Масаж має багато переваг для людей з безсонням, покращуючи якість сну та денну дисфункцію. У той же час, цей метод також працює для зменшення тривожності, болю і депресії.

5. Магній – це природний мінерал, який може допомогти м'язам розслабитись та зняти стрес. Збагачення магнієм рекомендується людям, які часто страждають на безсоння.

Інші домашні засоби від безсоння

Деякі зміни способу життя також можуть допомогти із симптомами безсоння, наприклад:

Уникайте стимуляторів, які порушують сон, таких як нікотин, кофеїн та алкоголь. Їжте легку їжу на ніч і їжте щонайменше за дві години до сну. Робіть вправи.

Приймайте гарячий душ, коли у вас безсоння. Уникайте використання електронних пристроїв із синіми екранами за одну-дві години до сну. Освітлення в спальні має бути м'яким та тихим.

Лягайте спати тільки тоді, коли відчуєте себе справді сонним.

Постійне безсоння може бути ознакою низки захворювань. Тому, якщо у вас тяжке безсоння з наступними симптомами, вам слід звернутися до лікаря.

Джерело: vinmec .

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