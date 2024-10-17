Є кілька простих, але дієвих методів, які можуть допомогти швидко підняти ваш тиск вдома самостійно.

Раптове падіння артеріального тиску може спричинити запаморочення, непритомність чи втрату свідомості, тому важливо знати, як вдома підняти тиск самостійно.

У деяких випадках низький тиск може бути ознакою проблем зі здоров'ям або необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

У цій статті обговорюється, як підняти артеріальний тиск удома самостійно.

Артеріальний тиск, який падає, коли ви встаєте із положення сидячи або лежачи, називається постуральною або ортостатичною гіпотензією.

Як удома підняти тиск самостійно:

Виконання контрприйому: стиск кулака, схрещування ніг або напруга сідниць може покращити приплив крові та підвищити артеріальний тиск.

Випити чашку кави: Кава з кофеїном може спричинити швидке підвищення артеріального тиску. Ефект зазвичай швидкий та вирівнюється протягом кількох годин.

Очікування: Коли ви відчуваєте запаморочення або нудоту, сядьте і зачекайте кілька хвилин. Потім повільно вставайте, за необхідності підкріплюючи себе.

Наступні дії можуть допомогти скоротити кількість епізодів низького артеріального тиску:

Пийте воду перед їжею: Інколи зневоднення може призвести до падіння артеріального тиску.

Щоб вдома підняти тиск самостійно, намагайтеся випивати від шести до восьми склянок води або низькокалорійних напоїв на день, якщо ваш лікар не порекомендував вам обмежити споживання рідини.

Менше їжі: Найменші порції їжі з меншою ймовірністю призведуть до падіння артеріального тиску. Ви можете перейти від трьох прийомів їжі на день до шести або семи менших порцій.

Відпочинок після їди для того, щоб вдома підняти тиск самостійно: Ваш кров'яний тиск може досягти найнижчої точки через півгодини або годину після їди.

Сидіть або лягайте в цей час, щоб уникнути запаморочення. Вставайте повільно і готуйтеся, якщо ви відчуваєте запаморочення.

Фізична активність: Уникайте стояти або сидіти в одному положенні надто довго.

Джерело: verywellhealth .

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