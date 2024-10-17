Навіть без війни у ​​дітей також буває стрес, найрізноманітніші сімейні конфлікти, проблеми в школі, в соціальних відносинах з однолітками і так далі, тому важливо знати, як допомогти дитині впоратися.

Про це повідомив на своєму youtube-каналі доктор Євген Комаровський.

Тривалий стрес у наших дітей останні 5,5-6 років, коронавірус, плюс війна – він може сприяти виникненню проблем і з фізичним, і з психічним здоров'ям.

І на тлі цього стресу у дітей може виникнути ожиріння, високий тиск, проблеми з імунним захистом та очевидні порушення психіки – тривожність, депресія – все це торкається і дитячого віку.

Що можуть зробити дорослі і як вони повинні поводитися для того, щоб допомогти дитині впоратися зі стресом?

За словами Комаровського, найефективніший спосіб лікування хвороби – це усунення фактора, який спричинив хворобу. Звичайно ж, полегшення стресу пов'язаного з війною дуже складно реалізувати, не усунувши фактор війни, еміграції, тривог, обстрілу, очікування дзвінка тата і так далі.

Усі ці фактори усунути неможливо, але є можливості полегшити стан дитини.

Як допомогти дитині впоратися зі стресом?

Перше - максимально слідуємо режиму режиму у всьому, особливо режиму сну, особливо у вихідні.

Далі планування всього, малий горизонт планування - діти повинні чогось конкретного чекати і те, чого вони чекають - має реалізовуватися.

Третє – повсякденні справи самі себе не зроблять, немає жодних винятків – робимо разом все, що можемо робити разом.

Даємо дитині багато завдань, що здійснюються - допомагаємо тільки тоді, коли не можна не допомогти.

Дякуємо дітям за все, що вони роблять.

Контролюємо базові фізіологічні потреби.

Максимально можлива фізична активність.

Обговорення стресових ситуацій.

Обговорення правил безпеки.

Дітям слід бути на свіжому повітрі.

Письмові практики, наприклад, нехай дитина опише, що її непокоїть.

Стимуляція позитивного мислення.

Батьки мають дбати про себе.

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