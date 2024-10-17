Навіть без війни у дітей також буває стрес, найрізноманітніші сімейні конфлікти, проблеми в школі, в соціальних відносинах з однолітками і так далі, тому важливо знати, як допомогти дитині впоратися.
Про це повідомив на своєму youtube-каналі доктор Євген Комаровський.
Тривалий стрес у наших дітей останні 5,5-6 років, коронавірус, плюс війна – він може сприяти виникненню проблем і з фізичним, і з психічним здоров'ям.
І на тлі цього стресу у дітей може виникнути ожиріння, високий тиск, проблеми з імунним захистом та очевидні порушення психіки – тривожність, депресія – все це торкається і дитячого віку.
Що можуть зробити дорослі і як вони повинні поводитися для того, щоб допомогти дитині впоратися зі стресом?
За словами Комаровського, найефективніший спосіб лікування хвороби – це усунення фактора, який спричинив хворобу. Звичайно ж, полегшення стресу пов'язаного з війною дуже складно реалізувати, не усунувши фактор війни, еміграції, тривог, обстрілу, очікування дзвінка тата і так далі.
Усі ці фактори усунути неможливо, але є можливості полегшити стан дитини.
Як допомогти дитині впоратися зі стресом?
- Перше - максимально слідуємо режиму режиму у всьому, особливо режиму сну, особливо у вихідні.
- Далі планування всього, малий горизонт планування - діти повинні чогось конкретного чекати і те, чого вони чекають - має реалізовуватися.
- Третє – повсякденні справи самі себе не зроблять, немає жодних винятків – робимо разом все, що можемо робити разом.
- Даємо дитині багато завдань, що здійснюються - допомагаємо тільки тоді, коли не можна не допомогти.
- Дякуємо дітям за все, що вони роблять.
- Контролюємо базові фізіологічні потреби.
- Максимально можлива фізична активність.
- Обговорення стресових ситуацій.
- Обговорення правил безпеки.
- Дітям слід бути на свіжому повітрі.
- Письмові практики, наприклад, нехай дитина опише, що її непокоїть.
- Стимуляція позитивного мислення.
- Батьки мають дбати про себе.
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