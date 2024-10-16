Синоптик Наталка Діденко передила українцям про дощі та можливості заморозки на 16 жовтня, окрім того, в деяких регіонах температура може знизитися до -3 °C.
Про це Діденко повідомила у своєму Telegram-каналі.
Прогноз погоди на 16 жовтня: У західних областях очікуються нічні заморозки з температурою 0...-3 °C, вдень повітря прогріється до +9...+12 °C. У Закарпатті буде тепліше — до +16 °C. Опади не прогнозуються.
На півночі країни можливість дощі, температура коливатиметься в межах +8...+11 °C. У центрі також місцями проходитимуть дощі, вдень очікується +9...+13 °C.
На сході прогнозуються опади, температура підніметься до +14 °C. У південних регіонах країни сильні дощі, але температура залишиться високою — +11...+16 °C.
Прогноз для Києва: хмарно, можливі дощі. Температура вночі +3...+4 °C, вдень — близько +10 °C.
Діденко зазначила, що заморозки вночі очікуються переважно на заході країни, тоді як інші регіони будуть вкриті хмарами, що стримує похолодання. Однак уже 17-20 жовтня заморозки можуть охопити більшу частину України.
Раніше Politeka також писала про те, що прохолодніша температура повітря восени дає свіжопосадженим деревам і чагарникам більше шансів розвинути більш здорову кореневу систему швидше, ніж посадженим у спекотніші місяці.
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