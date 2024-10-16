Діденко зазначила, що заморозки вночі очікуються переважно на заході країни, тоді як інші регіони будуть вкриті хмарами, що стримує похолодання.

Синоптик Наталка Діденко передила українцям про дощі та можливості заморозки на 16 жовтня, окрім того, в деяких регіонах температура може знизитися до -3 °C.

Про це Діденко повідомила у своєму Telegram-каналі.

Прогноз погоди на 16 жовтня: У західних областях очікуються нічні заморозки з температурою 0...-3 °C, вдень повітря прогріється до +9...+12 °C. У Закарпатті буде тепліше — до +16 °C. Опади не прогнозуються.

На півночі країни можливість дощі, температура коливатиметься в межах +8...+11 °C. У центрі також місцями проходитимуть дощі, вдень очікується +9...+13 °C.

На сході прогнозуються опади, температура підніметься до +14 °C. У південних регіонах країни сильні дощі, але температура залишиться високою — +11...+16 °C.

Прогноз для Києва: хмарно, можливі дощі. Температура вночі +3...+4 °C, вдень — близько +10 °C.

Діденко зазначила, що заморозки вночі очікуються переважно на заході країни, тоді як інші регіони будуть вкриті хмарами, що стримує похолодання. Однак уже 17-20 жовтня заморозки можуть охопити більшу частину України.

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