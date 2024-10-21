Доктор Євген Комаровський розповів про причини появи і що ми можемо зробити, якщо у нас червоніють очі.

Про це доктор Комаровський поділився на своєму youtube-каналі.

По-перше, треба звернути увагу, коли почали червоніти очі - раптово або вже довго наші очі червоні, або все життя червоні, після чого це сталося, що саме сталося в нашому житті.

Також варто задуматися, що передувало тому, що око почервоніло, далі чи змінилася при цьому гострота зору, далі почервоніло одне око або обидва очі, чи є при цьому свербіж.

Насамперед очі можуть почервоніти, бо ми плачемо. Плач – реальна причина почервоніння ока.

Інша причина, але чи не найпоширеніша – це кон'юнктивіт, запалення слизової оболонки ока.

Наступна причина почервоніння очей - синдром сухого ока, реальна сухість очей, коли кількість сліз, що виділяються, не відповідає потребам організму.

Наступна причина почервоніння ока – коли в оці лопається судин, це

отримало назву субкон'юнктивальний крововилив.

Одна з причин ячмінь - ми ще й обов'язково трьома очима і це боляче, ми частіше моргаємо око звідси червоніє.

Ураження очей ультрафіолетовим та інфрачервоним випромінюванням, є й інші причини, їх безліч, наприклад, безсонна ніч або споживання алкоголю і в той же час є безліч причин досить рідкісних.

Треба звернутися до лікаря насамперед якщо почервоніння очей виникло у вас вперше в житті, далі лікар потрібен, якщо почервоніння очей триває більше тижня, якщо спостерігаються будь-які навіть незначні зміни гостроти зору.

Що ми можемо зробити, якщо у нас почервоніли очі?

Незалежно від причини нам стане легше якщо ми прикладемо очам якийсь прохолодний компрес, якщо ми закапаємо в очі препарати, які називаються штучні сльози - це без рецептурний засіб у всіх аптеках.

З одного боку штучні сльози найбільше показані при синдромі сухого ока, але при будь-якому кон'юнктивіті при будь-якому почервонінні якщо ми закопаємо штучні сльози, які перед цим постояли в холодильнику, тобто холодну штучну сльозу, то при будь-якому почервонінні ока ми відчуваємо полегшення, потім потрібно звернутися до лікаря.

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