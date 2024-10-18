Деякі захворювання дуже серйозні і в деяких ситуаціях саме тремтіння в руках - це перший симптом хвороби.

Про це повідомив відомий лікар Євген Комаровський.

Тремтіння в руках - це швидке скорочення поперемінне скорочення м'язів антагоністів біцепса і трицепса наприклад так це ось призводить до тремтіння в руках

Перше - є такий вроджений стан, тобто він реально генетично успадковується, яка одержала назву есенційний тремор, який реально присутній у вашому житті.

Тремтіння в руках може бути проявом стресу, втоми і так далі, але досить часто тремтіння в руках перший симптом серйозних захворювань.

"Тому моє прохання - якщо є тремтіння в руках і ви не можете зрозуміти від чого це відбувається, давайте сходимо до лікаря і разом з лікарем визначимося з діагнозу", - повідомив Комаровський.

Отже, тремтіння в руках може бути одним із проявів розсіяного склерозу.

Далі - це дуже цікаво, відмова від алкоголю, тремтіння в руках може бути пов'язане з прийомом деяких ліків це і антидепресанти, і деякі гормони, і той же кофеїн, на це звертайте увагу, принаймні якщо ви почали приймати такі ліки і після цього з'явилося тремтіння в руках.

Дефіцит вітаміну B12 оскільки він дуже часто буває у вегетаріанців, то подумайте чи не пов'язані ці два явища далі зловживання кофеїном.

Наступне - емоційний стрес, взаємозв'язок стресу і тремтіння в руках багатьох, особливо зараз, цілком очевидна.

Тремтіння в руках - один з проявів гіпоглікемії - низький рівень цукру крові.

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