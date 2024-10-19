Алергія на холод – це реальний стан , який має всі ознаки алергічної реакції.

Про це повідомив доктор Комаровський у своєму youtube-каналі.

Коли при контакті шкіри з холодом виникає реакція пов'язана з викидом гістаміну, коли працюють усі ті патогенетичні механізми, які мають місце при практично будь-якій алергічній реакції, коли під дією холоду в тканинах утворюються якісь дотепер незрозумілі медичні науки речовини та організм реагує на ці речовини виробленням антитіл.

Тоді і відбувається реакція антиген на антитіла, яка проявляється у вигляді почервоніння сверблячки бульбашок, тобто тієї самої кропив'янки, яка діагностується холодова.

Що робити при холодовій кропив'янці - це профілактика, вона цілком очевидна, проте давайте основні принципи профілактики.

Перше - уникати контакту з холодними предметами, тобто щоб до шкіри нічого холодного не торкалася - для цього ну виходьте кудись, можна перед тим, як двері відчиняти - надіти рукавички, використовуйте захисні креми.

Використовуйте балаклави, використовуйте шапки, думайте про це уникайте холодної води, будьте особливо обережні з басейнами.

Поговоріть з вашим лікарем, що він вам порадить зробіть, щоб це було завжди у вас у домашній аптечці та у сумочці чи в кишені коли ви виходите з дому.

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