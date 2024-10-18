Перехід від літа до осені може бути важким, з холоднішими, короткими і завантаженими днями може бути складніше зберегти здоров'я.

Отже, ось вісім способів, які допоможуть вам зберегти здоров'я восени:

Вітамін D: більшу частину вітаміну D ми отримуємо від сонця, тому, природно, його споживання зменшується, коли погода холодніша.

Знайдіть час для СЕБЕ: не забувайте іноді ставити своє здоров'я та благополуччя на перше місце. Це може включати вправи, читання, відволікання від новин, прослуховування подкастів і т.д.

Щоб зберегти здоров'я восени , зміцнюйте свою імунну систему: переконайтеся, що ви підтримуєте свою імунну систему, вживаючи здорову їжу та підтримуючи водний баланс організму.

Вибирайте сезонні продукти, щоб зберегти здоров'я восени: ідеальна пора року, щоб збільшити споживання сезонних продуктів, багатих на поживні речовини, включаючи буряк, броколі, білокачанну капусту, кучеряву капусту, гарбуз, бульйони, смажені кабачки і т.д.

Залишайтесь активними! Холодні місяці можуть вплинути на вашу мотивацію, але для вашого розуму та тіла важливо залишатися здоровими та щасливими.

Розминка: під час тренувань не забувайте розминатися – це особливо важливо у холодні місяці.

Здорові звички: Почніть впроваджувати невеликі щоденні звички щодня, щоб допомогти залишатися на вірному шляху. Вони не повинні бути екстремальними, просто послідовними.

Як зберегти здоров'я восени? - Будьте ласкаві до себе: Так, ви могли набрати вагу після літа. Але когось це хвилює. Не лайте себе. Змініть це, роблячи невеликі щоденні зміни та поважаючи своє тіло та розум.

Підтримуйте форму свого тіла: чи це запис на масаж або початок занять пілатесом - важливо зміцнювати і плекати своє тіло.

Джерело: citywayost .

Останні новини в Україні:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заразом все абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.