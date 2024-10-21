Оскільки Україна та Росія вийшли з пенсійного договору, за нинішніми правилами підтвердити російський статус в Україні майже неможливо.

Перед виходом на пенсію майбутні пенсіонери часто стикаються з багатьма сумнівами та питаннями, а інколи навіть із тривогою: чи не залишитися вони без виплати, і чи не відмовить їм Пенсійний фонд у призначенні пенсій.

Про це пише видання На пенсії.

Чи враховують стаж, набутий у Росії

Роки праці в Росії не будуть зараховані, навіть якщо вони припадають на радянські часи, зазначають у виданні «На пенсії». Оскільки Україна та Росія вийшли з пенсійного договору, за нинішніми правилами підтвердити російський статус в Україні майже неможливо.

Мінсоцполітики раніше інформувало, що українцям, які працювали в Росії після 19 лютого 2014 року, стаж не зараховується. відповідно до закону, страховий стаж не зараховується в кількох випадках.

Зверніть увагу! Це стосується періодів служб у військових або силових структурах, незаконних збройних формуваннях, а також у судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях. Також це поширюється на добровільне обіймання посад у незаконних органах влади.

Як подати заявку на пенсію онлайн?

Для цього необхідно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг ПФУ, використовуючи підпис. Дані про заробіток з 2000 року і стаж із 2004 року вже доступні в системі. Для підтвердження стажу до 2004 року слід оцифрувати трудову книжку та надіслати скановані копії через «особистий кабінет». Заяву на призначення пенсії також можна подати через додаток «Дія».

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