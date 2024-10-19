Ця продукція мала бути експортована через порти Одещини на Сейшельські острови.

В Одесі викрили нову схему ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Цього разу в центрі скандалу опинився керівник компанії, яка спеціалізується на оптовій торгівлі зерном. Через його дії держбюджет втратив 14,7 мільйонів гривень.

Що сталося

Слідство встановило, що в першому кварталі 2024 року компанія отримала 15 тисяч тонн пшениці на суму понад 81 млн грн. Ця продукція мала бути експортована через порти Одещини на Сейшельські острови.

Однак реальний обсяг проданого зерна і дохід компанії значно перевищили дані, які директор вказав у податковій звітності.

Які покарання будуть застосовані до бізнесмена

Справу керівника компанії вже передали до суду. Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Покарання за цей злочин - штраф від 255 тис. до 425 тис. грн, а також можливе позбавлення права займати певні посади або вести бізнес протягом трьох років із конфіскацією майна. Варто зазначити, що несплачений податок вже був повернутий до бюджету.

Нагадаємо, що податок, який сплачують всі українці, може зрости.

У 2025 році хочуть повернутися до обговорення підвищення податку ПДВ - цей податок є одним з найефективніших, оскільки його сплачують усі споживачі товарів і послуг, незалежно від доходів.

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