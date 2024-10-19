Синоптики попереджають, що 19 і 20 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях прогнозуються сильні заморозки на рівні 0… -5 °С (ІІ рівень небезпеки).

Протягом вихідних, 19-20 жовтня, в Україні прогнозується прохолодна денна погода та нічні заморозки, а в деяких регіонах можливі незначні опади.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Також було зроблено попередження про можливі небезпечні метеорологічні явища.

Прогноз на 19 жовтня

У суботу в Україні пануватиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, за винятком східних регіонів, Дніпропетровської області, Приазов'я та Криму, де очікується невеликий дощ. У нічний та ранковий час у західних областях місцями можливий туман. Вітер північно-східного напрямку, 3-8 м/с.

Вночі у західних, північних та частково центральних регіонах, а також на Чернігівщині та Сумщині можливі сильні заморозки від 0 до -3 °С, в інших областях температура коливатиметься в межах +2… +7 °С. Вдень очікується +9… +13 °С, а в Закарпатті до +15 °С.

Прогноз на 20 жовтня

Ніч неділі буде ще холоднішою для більшості регіонів. Середня нічна температура становитиме 0… -2 °С. Вдень очікуються температури від +10 до +12 °С, на Закарпатті до +15 °С. Протягом дня збережеться мінлива хмарність, без опадів, лише в Донецькій та Луганській областях можливий слабкий дощ. Вітер переважно південно-східний і північно-західний, 3-8 м/с.

Синоптики попереджають, що 19 і 20 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях прогнозуються сильні заморозки на рівні 0… -5 °С (ІІ рівень небезпеки). У Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях 19 жовтня заморозки на ґрунті (І рівень небезпеки), а 20 жовтня і в повітрі (ІІ рівень небезпеки) – від 0 до -3 °С. На решті території 20 жовтня можливі заморозки на ґрунті (I рівень небезпеки) від 0 до -3 °С.

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