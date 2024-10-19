В Україні, відповідно до чинного законодавства, громадяни зі середньою зарплатою близько 19 тис. грн та повним страховим стажем можуть очікувати пенсійні виплати, що не перевищуватимуть 5 тис. грн.

Про це повідомляє Oboz.ua.

Основним фактором, який впливає на розмір пенсії, є рівень офіційного доходу за весь період трудової діяльності.

Пенсія для українців із зарплатою 19 тис. грн

Згідно з чинними нормами, за кожен рік стажу нараховується 1% від розрахункового доходу, який значно нижчий за реальний. Це пояснюється тим, що для розрахунку використовують не показники за останній рік, а середній дохід за три попередні роки, коли заробітні плати були нижчими.

Як результат, пенсія громадянина з середньою зарплатою становитиме лише 4,74 тис. грн. Цей розрахунок базується на заробітній платі 18,8 тис. грн і 35 роках страхового стажу.

Таким чином, після виходу на пенсію людина отримає лише 25% від своєї останньої зарплати, хоча, за міжнародними стандартами, пенсія має становити щонайменше 40% від доходу.

Крім того, виходити на пенсію стає дедалі складніше через підвищення вимог до страхового стажу. Після пенсійної реформи 2017 року норма стажу щороку зростає: у 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 31 року стажу, а у 2025 році — вже 32 роки.

Зміни в розмірі пенсій в Україні

Незважаючи на це, середня пенсія в Україні поступово зростає. За останні три місяці вона збільшилася на 73 грн і досягла 5,816 тис. грн, тоді як у січні 2024 року цей показник становив 5,385 тис. грн.

З початку повномасштабної війни пенсії зросли з 3,991 тис. грн до 5,816 тис. грн, що на 45,7%. Однак це підвищення майже знівелювалося через інфляцію, яка склала 35,5%. Через загальне зростання цін підвищення пенсій не відчулося так сильно.

Мінімальна пенсія за цей час також зросла: з січня 2022 року вона піднялася з 1,934 тис. грн до 2,361 тис. грн у 2024 році, що становить 22%. Проте таке зростання не компенсувало інфляційні втрати, що найбільше вдарило по тих, хто отримує мінімальну пенсію.

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