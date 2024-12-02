Якщо виховання дітей здійснював батько, він може вийти на пенсію у 55 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Багатодітні матері в Україні можуть вийти на пенсію достроково у 50 років, якщо мають не менше 15 років страхового стажу.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ).

При дотриманні певних умов, їм також може бути нарахована надбавка до пенсії.

Жінки, які виховали п’ять і більше дітей до шести років, мають право на дострокову пенсію. Якщо виховання дітей здійснював батько, він може вийти на пенсію у 55 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Догляд за дітьми до трирічного віку, що тривав до 1 січня 2004 року, може бути зарахований до страхового стажу за наявності свідоцтв про народження всіх дітей. При цьому важливо, щоб мати не працювала під час догляду. Після 2004 року цей період враховується лише за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

З 2005 року період догляду автоматично зараховується на основі даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для оформлення дострокової пенсії необхідно підготувати такі документи:

заява;

паспорт;

свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей (якщо є).

Щодо надбавки до пенсії, відповідно до пункту 6 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (від 01.06.2000 № 1767-ІІІ), матерям, які народили та виховали п’ять і більше дітей до шестирічного віку (включаючи усиновлених), нараховується додаткова сума до пенсії. Ця надбавка коливається від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, залежно від кількості дітей.

У випадку смерті матері або позбавлення її батьківських прав, право на пенсію за особливі заслуги переходить до батька, якщо він займався вихованням дітей до шестирічного віку.

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