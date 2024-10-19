Фахівці озвучили кілька методів, які допоможуть позбутися неприємного запаху взуття.

Один з найкращих способів зменшити неприємний запах взуття – регулярно мити ноги з милом та водою та міняти шкарпетки.

Як позбутися неприємного запаху взуття в домашніх умовах:

Ви можете розглянути вугільні устілки, порошки для ніг та дезінфікуючі спреї.

Ви також можете спробувати поекспериментувати з домашніми засобами, такими як харчова сода і лимонний сік, які можуть володіти властивостями, що дезодорують.

Просте миття та висушування ніг не вирішить проблему повністю. Важливо утримувати взуття в чистоті, щоб запобігти появі неприємного запаху ніг.

Ось кілька недорогих порад, як зберегти свіжий запах взуття цілий рік.

1. Щоб позбутися неприємного запаху взуття – міняйте взуття

Уникайте носіння однієї і тієї ж пари взуття два дні поспіль, щоб вона встигала висохнути між носінням. Спробуйте вийняти устілки, щоб взуття швидше висохло.

2. Нанесіть пудру для ніг.

Обов'язково очищайте простір між пальцями ніг, щоб позбутися вологи та запобігти накопиченню пудри, якщо ви використовуєте її часто.

3. Дезінфікуючий засіб-спрей, щоб позбутися неприємного запаху взуття.

Інший метод: Наповніть розпилювач спиртом та розпорошіть на взуття. Як і дезінфікуючий спрей, спирт вбиває бактерії.

Ці домашні стратегії можуть позбавити неприємного запаху ніг та взуття. Тим не менш, пам'ятайте, що найкращий цілорічний метод запобігання запаху ніг - це підтримувати чистоту ніг та взуття.

Джерело: health .

Читайте також:

Як почистити шкіряне взуття та черевики: легкий метод зробить речі знову новими

Як почистити білу підошву на взутті: ефективний метод

Як прати взуття у пральній машині: цікава інформація