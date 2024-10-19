Активізація експорту олії з України призводить до того, що виробники не можуть продавати продукцію за низькими цінами на внутрішньому ринку.

В Україні в жовтні 2024 року спостерігається зростання цін на ряд продуктів, зокрема на курячі яйця та соняшникову олію.

Про це інформує портал Minfin.

За даними порталу, споживачі змушені платити більше за основні харчові товари. Статистика від Держстату свідчить, що на початку осені цього року найбільше подорожчали овочі (+5,2%) та яйця (+7,1%). Ця негативна тенденція продовжується.

Станом на 18 жовтня ціна на десяток курячих яєць марки "Квочка" зросла з 39,76 до 45,60 грн. Яйця марки "Ясенсвіт" в середньому продаються по 44,06 грн за десяток, що на 4 грн більше, ніж минулого місяця (40,09 грн). Наразі 30 штук яєць "Ясенсвіт" коштують 136,45 грн, тоді як у вересні їхня ціна становила 122,20 грн.

Також аналітики зазначають, що ціни на соняшникову олію зростають. Однією з основних причин є зменшення виробництва соняшника на 20% у порівнянні з минулим роком. Додатково, активізація експорту олії з України призводить до того, що виробники не можуть продавати продукцію за низькими цінами на внутрішньому ринку.

На сьогодні олія марки "Олейна рафінована" коштує 65,95 грн за 850 мл, тоді як у вересні вона продавалася за 60,62 грн. Вартість олії "Щедрий Дар" зросла з 60,36 грн до 61,86 грн за 850 мл.

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