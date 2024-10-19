Національний банк України (НБУ) розпочне поступову заміну старих банкнот номіналами 50 і 200 гривень на нові.
Про це інформує Національний банк України.
У цій статті ви дізнаєтеся, як виглядають нові купюри та які будуть наступні кроки.
Процес заміни старих банкнот на нові
З 1 листопада 2024 року НБУ почне поступове вилучення старих банкнот з обігу. Це означає, що:
- Банки більше не надаватимуть ці купюри при проведенні готівкових операцій.
- НБУ припинить постачання старих банкнот до банків, інкасаторських компаній і компаній, які займаються обробкою готівки.
Проте, громадянам не потрібно турбуватися про обмін старих банкнот, оскільки вони залишаються дійсними платіжними засобами і можуть використовуватися без обмежень.
Причини заміни банкнот попереднього покоління
НБУ прагне підвищити якість готівки в обігу, оптимізуючи грошовий обіг. У рамках цієї ініціативи відбувається планомірна заміна старих банкнот на нові, які мають більш сучасний дизайн та підвищений рівень захисту.
Нагадаємо, що клієнтка Ощадбанку поскаржилася на труднощі з отриманням готівки - проблеми виникали як під час спроби зняти гроші в банкоматах, так і при отриманні їх у відділенні, де необхідної суми не було. Відповідну скаргу оприлюднили в Інтернеті.
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