У рамках цієї ініціативи відбувається планомірна заміна старих банкнот на нові, які мають більш сучасний дизайн та підвищений рівень захисту.

Національний банк України (НБУ) розпочне поступову заміну старих банкнот номіналами 50 і 200 гривень на нові.

Про це інформує Національний банк України.

У цій статті ви дізнаєтеся, як виглядають нові купюри та які будуть наступні кроки.

Процес заміни старих банкнот на нові

З 1 листопада 2024 року НБУ почне поступове вилучення старих банкнот з обігу. Це означає, що:

Банки більше не надаватимуть ці купюри при проведенні готівкових операцій.

НБУ припинить постачання старих банкнот до банків, інкасаторських компаній і компаній, які займаються обробкою готівки.

Проте, громадянам не потрібно турбуватися про обмін старих банкнот, оскільки вони залишаються дійсними платіжними засобами і можуть використовуватися без обмежень.

Причини заміни банкнот попереднього покоління

НБУ прагне підвищити якість готівки в обігу, оптимізуючи грошовий обіг. У рамках цієї ініціативи відбувається планомірна заміна старих банкнот на нові, які мають більш сучасний дизайн та підвищений рівень захисту.

Нагадаємо, що клієнтка Ощадбанку поскаржилася на труднощі з отриманням готівки - проблеми виникали як під час спроби зняти гроші в банкоматах, так і при отриманні їх у відділенні, де необхідної суми не було. Відповідну скаргу оприлюднили в Інтернеті.

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