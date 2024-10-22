Енергетики пояснили, що з фіксації показників контролер виконує дві основні функції.

Українцям перевіряють лічильники електроенергії - енергокомпанія сама зацікавлена у правильному нарахуванні обсягів спожитої електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі.

Це має користь не лише для постачальників, але й для споживачів, оскільки постачальник може виявити помилки в нарахуванні обсягу споживаного ресурсу.

"Міф – контролер завищує/вигадує дані лічильника. Правда – завдання контролера якраз полягає у фіксації фактичних даних, щоб на їх основі можна було провести аналіз. Адже енергокомпанія сама зацікавлена в правильному нарахуванні обсягів спожитої електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що якщо споживач має сумніви щодо даних, зафіксованих контролером, він може подати заявку на повторне контрольне зняття. Після цього разом із фахівцем: контролювати процес та перевірити інформацію, яку він ввів у спеціальний додаток.

Енергетики пояснили, що під час фіксації показників контролер виконує дві основні функції: вносить дані до програми на смартфоні або планшеті та знімає фото лічильника, яке потім завантажується в систему для верифікації показів.

Метою контрольного зняття показів є фіксація даних на лічильнику споживача. Це необхідно для того, щоб фахівці енергокомпанії могли звірити ці дані з останніми показниками, наданими клієнтом.

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