Українська влада запевнила МВФ, що у разі необхідності готова підвищити податок на додану вартість (ПДВ) - у фонді вважають, що це стане основним джерелом додаткових доходів для бюджету.

Про це йдеться у прогнозі Міжнародного валютного фонду.

Українська влада запевнила, що готова швидко вжити додаткових заходів у разі потреби. У документі зазначено, що нині простір для маневру в межах поточного пакету ресурсів є суттєво обмеженим.

"Для забезпечення виконання бюджету ми реагуватимемо на дефіцит доходів або нові потреби у видатках підвищенням податків. Ми розглядаємо підвищення основної ставки ПДВ як найбільш ефективне потенційне джерело додаткових доходів на даному етапі, і це є центральним для нашого планування на випадок непередбачених обставин", – додали в уряді України.

Експерти МВФ у своїх рекомендаціях підкреслили, що бюджетний процес в Україні відбувається в надзвичайно складних і невизначених умовах. Вони зазначили, що чинний закон про підвищення податків залишає менше буферів у бюджеті на 2025 рік для подолання потенційних шоків, особливо з огляду на значні внутрішні запозичення, які відбудуться до кінця 2024 року.

"Таким чином, у разі виникнення непередбачених витрат або відставання доходів, влада зобов'язалася вжити додаткових податкових заходів, щоб зберегти дефіцит на прийнятному рівні та компенсувати вплив будь-яких шоків на борг", – зазначається в документі.

У такій ситуації експерти МВФ вважають, що підвищення основної ставки ПДВ буде найдоцільнішим кроком.

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