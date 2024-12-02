Ця пільга поширюється також на членів родини учасників бойових дій, включаючи дітей дружини від попереднього шлюбу.

У 2024 році держава передбачає 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива для окремих категорій громадян.

Про це йдеться в документах Пенсійного фонду.

Хто може отримати пільги УБД

В Україні учасники бойових дій мають право на соціальні гарантії, виключно з пільгами, передбаченими Законом № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". таким чином, вони мають право на 75% знижку на оплату:

користування житлом;

житлово-комунальних послуг;

купівлю твердого, економічного пічного палива або скрапленого газу.

Ця пільга поширюється також на членів родини учасників бойових дій, включаючи дітей дружини від попереднього шлюбу.

Членам родини, які можуть отримати пільги, належать:

дружина/чоловік;

неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I та II групи або особи з інвалідністю I групи;

особи, що проживають разом з неодруженою людиною з інвалідністю через війну I групи та доглядають за нею;

непрацездатні батьки;

особи, що перебувають під опікою громадянина, які мають право на пільги, та проживають разом з ним.

Як подати заяву на отримання пільги

Держава передбачила можливість членам родини ветеранів подати заяву на пільги замість нього у разі потреби. Це може зробити:

чоловік/дружина;

непрацездатні батьки;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства II групи;

особи, що проживають разом з людиною з інвалідністю через війну I групи та доглядають за нею.

Процедуру подачі заявки спростили: тепер можна подати одну заявку на взяття на облік та надання пільг.

Заяву та документи можна подати такими способами:

у сервісних центрах Пенсійного фонду, уповноваженим представникам місцевої влади чи в ЦНАП;

поштою на адресу Пенсійного фонду;

дистанційно через портал е-послуг ПФУ, застосунок Пенсійного фонду або портал Дія.

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