Осінь є унікальним набором проблем і можливостей, коли справа стосується підтримки здоров'я і сили ваших дерев.

Чому важливим є догляд за деревами восени?

Осінь – це вирішальний час для дерев, щоб підготуватися до суворих зимових умов. Коли температура починає падати, листяні дерева починають скидати листя і впадати в сплячку. Цей процес дозволяє їм зберігати енергію та виживати у холодну погоду.

Як і чим обробити восени дерева для щедрого врожаю?

Порада №1: огляньте свої дерева восени. Перший крок до осіннього догляду за деревами - це ретельний огляд ваших дерев. Шукайте будь-які ознаки ушкоджень, хвороб чи нашестя шкідників.

Порада №2: Обрізання з обережністю. Обрізання дерев восени - важливий аспект догляду за деревами, але восени її слід проводити з обережністю.

По можливості уникайте обрізки дерев, так як це може спричинити стрес і зробити їх більш сприйнятливими до хвороб. Якщо необхідно, обрізайте тільки мертві або пошкоджені гілки та уникайте сильної обрізки.

Порада №3: ​​Забирайте опале листя восени.

Згрібання та видалення опалого листя з вашого двору — стомлююче завдання, але воно необхідне для здоров'я дерев.

Товсті шари листя можуть заглушити траву та інші рослини, що призведе до гниття та хвороб. Крім того, мокре листя може викликати зростання грибків і залучити шкідників, які можуть нашкодити вашим деревам.

Порада №4: поливайте дерева восени з розумом. З настанням холодів легко забути про полив дерев. Проте їм однаково потрібна вода, щоб залишатися здоровими восени.

Порада №5: Захист від шкідників. Шкідники можуть бути дуже активними восени, і вони можуть завдати шкоди вашим деревам, якщо їх не контролювати.

Джерело: acompletetreecare .

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